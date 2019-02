Die Baader Bank hat die Einstufung für die Software AG nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das neue Management des Software-Konzerns habe eine vernünftige Strategie präsentiert, deren Erfolge bereits in diesem Jahr sichtbar sein dürften, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wesentlich sei dabei die Beschleunigung des Geschäfts mit Integrationssoftware exklusive der Aktivitäten rund um das Internet der Dinge und der Mietsoftware über das Internet./hosmra/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 07:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-02-06/15:50

ISIN: DE000A2GS401