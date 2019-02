Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Rund 400 Gäste kamen gestern Abend zur Verleihung des Berenberg Kulturpreises in die Hamburger Elbphilharmonie. Den mit 10.000 Euro dotierten Preis erhält die Harfenistin Anaëlle Tourret.



Die gebürtige Französin Anaëlle Tourret wurde von Prof. Xavier de Maistre an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) ausgebildet und schloss im Jahr 2016 ihr Studium mit dem Konzertexamen ab. Anaëlle Tourret spielt regelmäßig Solo-Konzerte und Kammermusik. Zudem tritt sie als Solo-Harfenistin mit namhaften Orchestern auf. Sie ist Preisträgerin verschiedener internationaler Wettbewerbe wie dem renommierten Harfen-Wettbewerb in Israel, bei dem sie 2015 den zweiten Platz belegte. Zurzeit spielt sie als Solo-Harfenistin beim NDR Elbphilharmonie Orchester. "Anaëlle Tourret ist ein außerordentliches Talent, das mit seinem virtuosen Harfenspiel überzeugt", sagt Kuratoriumsmitglied Prof. Dr. Elmar Lampson, der den Berenberg Kulturpreis zusammen mit Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Deutschlands ältester Privatbank, überreichte.



Stipendien erhielten der Trompeter Alejandro Orozco Hincapíe aus Kolumbien sowie die russische Sopranistin Irina Bogdanova.



Die Berenberg Bank Stiftung von 1990 wurde aus Anlass des 400-jährigen Bestehens der Bank gegründet und vergibt jährlich mit dem Berenberg Kulturpreis einen der höchstdotierten Nachwuchspreise in Norddeutschland. Darüber hinaus fördert die Stiftung die Ausbildung von Künstlern durch die Vergabe von Stipendien und Projektförderungen. "Berenberg engagiert sich seit vielen Jahren für die Kultur in Hamburg. Uns ist es ein besonderes Anliegen, junge Nachwuchskünstler zu fördern, um so Hamburgs Ruf als Kulturmetropole weiter zu festigen", sagt Peters. Über 1 Mio. Euro kamen bisher dem kulturellen Nachwuchs zugute.



Besonders bedankte sich Peters bei den Kuratoriumsmitgliedern Katharina Trebitsch (Filmproduzentin), Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Rauhe (Ehrenpräsident der HfMT), Prof. Elmar Lampson (Präsident der HfMT) und Prof. Martin Köttering (Präsident der Hochschule für bildende Künste Hamburg, HFBK), die die Arbeit der Stiftung seit vielen Jahren unterstützen.



Bildunterschrift:



Berenberg-Kulturpreisträgerin Anaëlle Tourret, Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter von Berenberg (Foto: Bertold Fabricius, Abdruck honorarfrei)



OTS: Berenberg newsroom: http://www.presseportal.de/nr/56380 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_56380.rss2



Pressekontakt: Berenberg: Karsten Wehmeier Direktor Unternehmenskommunikation Telefon +49 40 350 60-481 karsten.wehmeier@berenberg.de