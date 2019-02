Die US-Bank JPMorgan hat Siemens nach der durch die EU blockierten Zug-Fusion mit Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Markt habe dies bereits erwartet, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der rekordhohen Margen und des noch offenen Auftragsbestands der Mobility-Sparte sei Siemens jedoch in einer Position der Stärke, um die nächsten Schritte zu überlegen. Er präferiere einen Teil-Börsengang./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 13:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007236101