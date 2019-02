Zürich (ots) - Das Thurgauer Rüstungsunternehmen Mowag prüft den

Kauf des österreichischen Motorenbauers Steyr Motors. Die

österreichische Firma liefert die Motoren für den Armeetransporter

Duro, steckt aber in finanziellen Schwierigkeiten. Der Kauf sei «zwar

nicht unsere bevorzugte Variante, aber eine Option, die Lieferkette

zu erhalten und für uns zu reaktivieren», sagt Mowag-Chef Oliver Dürr

zur «Handelszeitung».



Steyr Motors ist ein Traditionsunternehmen aus der gleichnamigen

Stadt in Oberösterreich. Die Firma beschäftigt über 200 Personen und

macht einen jährlichen Umsatz von knapp 45 Millionen Euro. An der

Spitze kam es zuletzt zu abrupten Abgängen wegen eines Streits über

die strategische Ausrichtung.



Das Unternehmen gehört seit 2012 einer chinesischen

Investorengruppe. Laut Dürr sind Managementfehler der Chinesen

verantwortlich für die Misere des österreichischen Unternehmens. Im

Herbst 2018 kam es zu einem Sanierungsverfahren wegen

Liquiditätsproblemen. «Das ist der Grund, weshalb wir im Moment keine

Motoren bekommen», sagt Dürr.



Die Duro-Sanierung ist Teil des vom Parlament beschlossenen

Rüstungsprogramms 2015. Die Kosten des Geschäfts belaufen sich

gesamthaft auf 558 Millionen Franken. Die Motorenproblematik sorgt

nun für Verspätung. VBS-Chefin Viola Amherd und Armasuisse-Chef

Martin Sonderegger sowie die Sicherheitskommissionen beider Räte sind

über die Angelegenheit unterrichtet.



