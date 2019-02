Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG



Frankfurt (pta025/06.02.2019/15:46) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 43 WpHG



Beteiligungsmeldung



Herr Heinz-Rüdiger Weitzel, die ERWE REAL ESTATE GmbH und die RW Property Investment GmbH haben am 17.01.2019 mitgeteilt, dass sie 33,71 % der Stimmrechte an der ERWE Immobilien AG halten. Mit heute zugegangenem Schreiben vom 05.02.2019 haben sie der ERWE Immobilien AG im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:



1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Wir beabsichtigen derzeit nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der ERWE Immobilien AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise direkt oder indirekt zu erlangen. 3. Eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ERWE Immobilien AG ist angestrebt. 4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ERWE Immobilien AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, ist derzeit nicht angestrebt.



Der Erwerb von zuletzt 1.052.632 Aktien wurde zu 100% aus Fremdmitteln finanziert. Die vorher gehaltenen Aktien wurden zu 100% aus Eigenmitteln finanziert.



