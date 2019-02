Zürich (ots) - Jan Hatzius beurteilt die Negativzinspolitik der

Nationalbank SNB als problemlos. Und der Brexit sei keine Gefahr für

die Weltwirtschaft.



«Die Lage ist nicht so schlecht. Die Bewertungen für Aktien

ausserhalb der USA sind sehr attraktiv.» So lautet die Botschaft von

Jan Hatzius an die Aktienanleger. Der Chefökonom von Goldman Sachs

erachtet vor allem Emerging-Markets-Aktien als momentan interessant:

«Die Wirtschaft in diesen Ländern sollte sich etwas besser entwickeln

und die Bewertungen sind recht attraktiv», sagt Hatzius im Interview

mit der «Handelszeitung».



Insgesamt zeichnet Hatzius im HZ-Gespräch einen sehr freundlichen

Ausblick für das laufende Wirtschaftsjahr: «Wir denken, dass das

globale Wachstum 2019 und 2020 zwar zurückgeht, aber dass es immer

noch in der Nähe des langfristigen Trends liegt; allerdings mit

ziemlich grossen Unterschieden von einem Land zum andern.»



In den USA sieht Hatzius zwar «eine gewisse Abschwächung», so

Hatzius, «in vielen Schwellenländern gibt es dagegen eine Erholung».

Laut dem «Global Economic Outlook» von Goldman Sachs sollte die

Weltwirtschaft insgesamt um 3,5 Prozent zulegen.



Jan Hatzius, geboren 1968 in Heidelberg, ist seit 2008 Partner bei

Goldman Sachs in New York und amtiert seit 2011 als oberster Ökonom

der führenden Investmentbank. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen

für seine Arbeit, darunter den Lawrence R. Klein Award 2009 «für

seine verblüffenden ökonomischen Prognosen im Vorfeld der

Finanzkrise».



In China «sollte sich im Jahresverlauf 2019 eine Stabilisierung

ergeben, vielleicht sogar eine leichte Verbesserung», prognostiziert

Hatzius in der «Handelszeitung» weiter. Die Überlegung dabei: Die

chinesische Regierung sei jetzt wieder in einer Phase, wo sie sich

eher um das Wachstum als um die Verschuldung sorge; folglich erlaube

sie eine fiskalische Lockerung und die Banken würden wieder ermutigt,

ihre Kreditvergabe etwas auszuweiten. «Das dürfte sich in den

kommenden Quartalen in einer Stabilisierung des Wachstums

niederschlagen.»



Den Brexit erachtet Hatzius als grosse Herausforderung für das

Vereinigte Königreich - «aber nicht für die Weltwirtschaft».

Andererseits zählt der deutsche Ökonom Europa insgesamt zu den

Risikfaktoren, «etwa wenn die Spannungen in Italien wieder

aufflammen».



Die Schweizer müssten derweil wohl noch mit anhaltenden

Negativzinsen rechnen: «Mein Eindruck ist, dass es bei den aktuellen

Unsicherheiten in der Euro-Zone nicht Zeit ist, eine Normalisierung

der Nationalbankpolitik zu erwarten.» Die zunehmend eifrig geäusserte

Kritik an den Negativzinsen - etwa von Banken- und

Pensionskassen-Seite - beurteilt der in New York tätige Hatzius

distanziert: Negativzinsen schafften vielleicht aus mikroökonomischer

Sicht Verzerrungen. Aber «grosse makroökonomische Probleme» seien

«deswegen nicht zu erwarten».



