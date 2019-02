Genf (ots) -



Geschwindigkeit und Sicherheit sind im Web die wichtigsten

Wettbewerbskriterien. Mehr als 40% der Besucher von Websites

verlassen laut Google diese, wenn der Aufruf mehr als drei Sekunden

dauert. Mit «DNS Fast Anycast» lanciert Infomaniak, der führende

Schweizer Entwickler von Webhosting-Technologien, eine Lösung zur

Beschleunigung der Zugriffszeiten auf Websites rund um den Globus.

Damit werden diese erheblich schneller (um durchschnittlich 34%*) und

zuverlässiger wahrgenommen. Zudem bietet DNS Fast Anycast eine hohe

Sicherheit gegen DDoS Angriffe, die DNS Server betreffen, egal ob der

Angriff auf eine Bandbreitenüberlastung oder eine Überlastung der

Systemressourcen zielt. «DNS Fast Anycast» ist ein wesentlicher

Wettbewerbs- und Sicherheitsvorteil, der die Referenzierung von

Websites stärkt und die Suchmaschinenoptimierung (SEO) über die

verbesserte Verfügbarkeit optimiert.



Mit DNS Fast Anycast bietet Infomaniak ein weltweit verteiltes DNS

Server Netzwerk, das sicherstellt, dass die Verknüpfung des

Domainnames mit der IP-Adresse des Servers, der die Website hostet,

beschleunigt wird.



Hochverfügbarkeit, Leistung und Sicherheit - die Vorteile von DNS

Fast Anycast

- Verringerte Latenzzeit während der Suche nach der DNS von Domains

um durchschnittlich 34%* - schnellerer Zugriff auf Websites

- In wenigen Sekunden aktiviert - keine Website Anpassungen

erforderlich - die DNS werden automatisch weltweit repliziert

- Verstärkter DDoS-Schutz - im Fall einer DDoS-Attacke gegen einen

DNS-Server werden Website Besucher auf den nächsten DNS-Server

umgeleitet - die Website bleibt verfügbar

- Erhöhte Verfügbarkeit - sollte ein DNS-Server nicht verfügbar sein,

werden Besucher automatisch auf den nächstgelegenen DNS-Server

umgeleitet

- Weltweite Suchmaschinen-Optimierung - indem die Verfügbarkeit und

die Ladegeschwindigkeit der Website erhöht werden, wird das

Suchmaschinen-Ranking der Website verbessert



«Unternehmen müssen in der Lage sein, ihren Mehrwert so nah wie

möglich an ihren Kunden zu erbringen», erklärt Marc Oehler, COO von

Infomaniak. «Die Digitalisierung erweitert die geografische

Reichweite von Unternehmen und erhöht gleichzeitig die Anforderungen

von Kunden, die zunehmend über den Globus verteilt sind». Mit der

Einführung von DNS Fast Anycast bietet Infomaniak Unternehmen einen

Wettbewerbsvorteil, zur stärkeren internationalen Positionierung und

auf einem hohen Qualitätsniveau.



1 Klick zur Aktivierung



DNS Fast Anycast ist in wenigen Sekunden aktiviert und erfordert

keine Änderungen auf Websites. Unternehmen können auf diese

Spitzentechnologie zum Preis von CHF 3.00 / Jahr zugreifen. Dabei ist

es nicht notwendig, dass die Website bei Infomaniak gehostet wird.

Die weltweite Replikation von DNS erfolgt automatisch und erfordert

keinen Eingriff.



Details zum Fast Anycast DNS-Dienst finden Sie unter dieser

Adresse: https://www.infomaniak.com/de/domains/dns-anycast



*Dieser Mittelwert stammt aus einem Test, den Infomaniak am Januar

2019 durchgeführt hat. Dieser Test vergleicht die Geschwindigkeit der

DNS-Auflösung von 1000 Sonden RIPE auf Servern in aller Welt, die mit

unseren klassischen DNS und mit DNS Fast Anycast konfiguriert wurden.



