Das Heizen mit Holz ist unter anderem Thema im landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens am Donnerstag, 7. Februar 2019, ab 20:15 Uhr.



Wenn das Holz im Ofen knistert, fühlen sich die Rheinland-Pfälzer wohl. Jeder dritte Haushalt hat einen Holzofen oder einen Kamin. Das steht für eine behagliche und umweltfreundliche Wärme - doch stimmt das auch? Die deutsche Umwelthilfe rechnet vor, dass die vermeintlich umwelt- und klimafreundlichen Heizungen mehr Ruß und Feinstaub verursachen als der Straßenverkehr. Immerhin 650 Tausend sogenannter "Einzelraumfeuerungsanlagen" gibt es in Rheinland-Pfalz. Jeder dritte Haushalt! Wie aber vermeidet man die Feinstaubbelastung? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Myriam Schönecker zeigt, wie man das Feuerchen zuhause richtig macht.



Moderation: Britta Krane



Weitere Themen der Sendung: - Frust am Mittelrhein - Rotes Signal für eine alternative Güterzugtrasse? - Krankschreibung per Whatsapp - Die Kritik an Rheinland-Pfalz wächst - Zur Sache will's wissen: Muss die Politik mehr für die Mittelschicht tun? - Zur Sache-PIN: Ab wann gehört man eigentlich zur Mittelschicht? - "Die vergessene Mitte" - Viele Deutsche fühlen sich von der Politik alleingelassen - Studiogast: Stefan Sell, Sozialwissenschaftler vom RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz - Schulstreik für das Klima - Auch in Rheinland-Pfalz folgen hunderte Schüler "Fridays for future" - "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - Hymne für König Kurt



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"



Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.



