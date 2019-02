Vectron Systems AG: Vectron Systems AG beschließt Kapitalerhöhung zum Ausbau der digitalen Geschäftsfelder DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Vectron Systems AG: Vectron Systems AG beschließt Kapitalerhöhung zum Ausbau der digitalen Geschäftsfelder 06.02.2019 / 17:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münster, 6. Februar 2019 - Der Vorstand der Vectron Systems AG (WKN: A0KEXC, ISIN: DE DE000A0KEXC7) hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 17. Mai 2018 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 6.611.996 auf bis zu EUR 7.273.195 durch Ausgabe von bis zu 661.199 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. Die 661.199 neuen Aktien werden im Wege einer beschleunigten Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding) unter Ausschluss des Bezugsrechtes nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland angeboten. Die Tosho Capital GmbH, eine Gesellschaft im Eigentum des Großaktionärs und Vorstandsvorsitzenden Thomas Stümmler, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, alle nicht platzierten Aktien zu übernehmen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) einbezogen werden. Der von der Gesellschaft beabsichtigte Emissionserlös von ca. EUR 5 Mio. soll dem weiteren Ausbau der digitalen Geschäftsfelder dienen. Die Transaktion wird von M.M.Warburg & CO begleitet. Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de 06.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 773309 06.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A0KEXC7 AXC0302 2019-02-06/17:38