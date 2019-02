E.ON will die eigene Ladeinfrastruktur in die Cloud bringen: Wie der Energieversorger kürzlich mitteilte, hat man sich hierfür an dem US-Softwareunternehmen Vinli beteiligt. Demnach will E.ON damit die hauseigene Expertise im Bereich Big Data sowie Advanced Analytics stärken, wobei beispielsweise Verhaltensweisen und Ereignisse mithilfe von Algorithmen prognostiziert werden.

Mithilfe jener Technologien könnten Elektroautos etwa berechnen, wann und wo genau die Batterie geladen werden müsse ... (Marco Schnepf)

