von Emmeran Eder, Euro am SonntagNach dem Kursrutsch wissen viele Anleger nicht, wie sie agieren sollen. Denn kaufen sie zu früh und die Kurse schwächeln erneut, drohen weitere Verluste. Für solche Marktphasen eignen sich klassische Bonuszertifikate. Damit investieren Anleger mit Risikopuffer in Aktien und federn so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...