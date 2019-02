Tagesausblick für 07.02.: DAX pausiert. BVB, Daimler und L'Oreal im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute zeigten sich die Anleger zurückhaltend. Die Unternehmenszahlen fielen äußerst uneinheitlich aus und die Rede von US-Präsident Donald Trump bot auch keine großen Überraschungen. So fehlten Impulse und so schloss der DAX mit einem leichten Minus von rund 0,36 Prozent bei 11.330 Punkten. Der EuroStoxx 50 trat auf der Stelle und schloss bei 3.210 Punkten. Den zweiten Tag in Folge zeigte der EuroStoxx Banks Index eine überdurchschnittlich gute Entwicklung.

Die Passivität vieler Investoren zeigte sich auch am Anleihenmarkt und den Edelmetallen. Die Rendite 10jähriger deutscher Staatsanleihen stagnierte bei 0,17 Prozent und der Goldpreis bei 1.310 US-Dollar pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

Die Aareal Bank tauchte nach einer negativen Analystenstudie unter die Unterstützungsmarke von EUR 28. Aixtron und Infineon profitierten von der anhaltend guten Stimmung im Halbleitersektor. Das Aus im DFB-Pokal und die Verletzung von Kapitän Marco Reus setzten die Aktie von Borussia Dortmund heute gehörig unter Druck. Daimler kürzte nach dem Gewinneinbruch die Dividende. Die Aktie gab daraufhin um rund 1,8 Prozent nach. Delivery Hero übertraf im zurückliegenden Quartal die Erwartung der Analysten. Die Aktie schob sich daraufhin über EUR 35. Die Münchener Rück meldete für 2018 einen hohen Milliardengewinn. Zudem wird die Dividende erhöht. Die Anleger zeigten sich erfreut und schoben die Aktie um 0,8 Prozent nach oben.ThyssenKrupp ist weiterhin in der Bodenbildung knapp unterhalb der 16-Euro-Marke. In den USA fielen die Aktien von Snap und Spotify auf. Der Mutterkonzern von Snapchat, Snap sprang nach überraschend starken Zahlen kräftig nach oben. Spotify meldete, dass 2019 mit roten Zahlen zu rechnen ist. Anleger quittierten dies mit einem Minus von rund 4,6 Prozent.

Aus Deutschland melden morgen unter anderem Heidelberger Druck und Osram Zahlen zum abgelaufenen Quartal. In Europa werden ArcelorMittal, Fiat Chrysler, L'Oreal, Pernod Ricard, Sanofi, Société Générale, Total, UniCredit und Voestalpine in den USA T-Mobil US und Twitter Geschäftszahlen veröffentlichen. SAP lädt zum Kapitalmarkttag

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Dezember

Großbritannien - Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung (13:00)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 2. Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.100/11.270/11.300 Punkte

Der DAX hat sich im Tagesverlauf oberhalb von 11.300 Punkten stabilisiert. Damit wurde der kurzfristige Aufwärtstrend bestätigt. Zudem besteht somit weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum Novemberhoch von 11.640 Punkten. Rücksetzer auf 11.200 Punkte erscheinen weiterhin durchaus möglich. Solange der Index jedoch die Unterstützung von 11.000 Punkten dürften die Bullen Druck machen. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 11.000 Punkten das Zepter übernehmen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2018 - 06.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.02.2014 - 06.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLM 127,90 10.000 14.000 20.09.2019 DAX HX2WLS 137,26 10.200 15.750 20.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2019; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 07.02.: DAX pausiert. BVB, Daimler und L'Oreal im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).