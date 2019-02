ZÜRICH (Dow Jones)--In einem impulsarmen Geschäft hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch wenig bewegt. Nach den kräftigen Gewinnen der jüngsten Zeit wurde die Luft ziemlich dünn, ohne dass größere Verkäufe zu verzeichnen waren. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex bereits 8,6 Prozent zugelegt. Die mit Spannung erwartete Rede an die Nation von US-Präsident Donald Trump in der Nacht hatte beim Hauptthema Handelsstreit mit China wenig erbracht. Immerhin gab es ein wenig Hoffnung, da kommende Woche US-Handelsminister Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin nach Peking reisen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.143 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 35,71 (zuvor: 51,66) Millionen Aktien. Skeptisch zu den Perspektiven der Uhrenwerte hat sich Credit Suisse nach Daten der Konjunkturforschungsstelle (KOF) in Zürich geäußert. Die Unternehmen der Branche seien für das erste Halbjahr generell wenig zuversichtlich gestimmt. Die Swatch-Aktie verlor 1,6 Prozent, Richemont fielen um 1 Prozent.

Die Erholung der Julius-Bär-Aktie setzte sich noch etwas fort. Hatte der Wert am Montag nach Zahlenausweis noch kräftig nachgegeben, legte er am Dienstag eine massive Erholungsbewegung hin. Nun ging es um weitere 0,8 Prozent nach oben. Die übrigen Bankenwerte Credit Suisse (+0,2 Prozent) und UBS (+0,3 Prozent) zeigten sich eher unauffällig. Credit Suisse rechnete wegen der US-Steuerreform mit einer höheren Steuerquote im laufenden Jahr, doch belastete dies die Aktie nur wenig.

Wenig Bewegung gab es auch bei den defensiven Schwergewichten Nestle (-0,5 Prozent), Novartis (+0,2 Prozent) und Roche (-0,1 Prozent).

