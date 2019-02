Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus des Vortages ist es zur Wochenmitte ein paar Punkte nach unten gegangen. Während sich am übergeordneten Bild wenig geändert hatte, lieferte die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte. Daimler stellten mit einem Minus von 1,8 Prozent den Verlierer im DAX, an der Börse wurden die Senkung der Dividende wie auch der Ausblick negativ aufgenommen. Am Konjunkturhimmel hingen zudem graue Wolken. Der Auftragseingang der deutschen Industrie hatte sich im Dezember erneut schwächer als erwartet entwickelt, deutete aber nach überwiegender Einschätzung von Volkswirten nicht auf eine beginnende Rezession hin. Das Kursbarometer DAX schloss 0,4 Prozent leichter bei 11.325 Punkten.

Auf Daimler warten Herausforderungen

Die Analysten von Evercore ISI lasen aus den 2018-Geschäftszahlen von Daimler, dem Ausblick und den Kommentaren des Vorstandes heraus, dass der Automobilhersteller 2019 und 2020 vor signifikanten Herausforderungen steht. In der Folge senken die Experten ihre Gewinnschätzungen für die beiden Jahre. Zudem will der DAX-Konzern die Dividende deutlicher als erwartet auf 3,25 Euro je Aktie kürzen.

Auch der Rückversicherer aus München hatte Geschäftszahlen vorgelegt. Von "durchwachsenen" Daten für 2018 sprachen die Analysten der LBBW. Jedoch hätten Nettogewinn und auch Dividendenvorschlag die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie schloss 0,8 Prozent im Plus.

Das Veto der EU-Kommission zur Zusammenführung der Eisenbahnsparten von Alstom und Siemens Mobility überraschte nach den Meldungen der vergangenen Tage den Markt nach Ansicht der Citi-Analysten nicht mehr. Siemens schlossen 1 Prozent im Minus.

Die Aktie von Borussia Dortmund zeigte sich nach dem Aus des Fußballklubs im DFB-Pokal mit einem Minus von 6,1 Prozent. Neben der Niederlage gegen Werder Bremen im Achtelfinale des Pokals sorgte auch die verletzungsbedingte Auswechslung von BVB-Kapitän Marco Reus für Unsicherheit - und dies vor allem im Hinblick auf das Achtelfinale in der finanziell ungleich bedeutsameren Champions League mit dem Spiel gegen Tottenham in der nächsten Woche.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,2 (Vortag: 92,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,20 (Vortag: 3,92) Milliarden Euro. Es gab zwölf Kursgewinner und 18 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.324,72 -0,38% +7,25% DAX-Future 11.304,50 -0,46% +6,92% XDAX 11.310,46 -0,53% +6,89% MDAX 24.115,05 +0,05% +11,71% TecDAX 2.621,70 +0,39% +7,00% SDAX 10.745,69 +0,69% +13,00% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,58% +17 ===

