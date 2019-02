In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Wandelanleihe der GK Software SE (WKN A2GSM7) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen.Zur Begründung: Die GK Software SE profitiere von der zunehmenden Digitalisierung des stationären Handels und befinde sich auf einem anhaltend profitablen Wachstumskurs, so die KFM-Analysten. Des Weiteren werde die Unternehmensentwicklung durch die strategische Partnerschaft mit SAP gestützt und die Expansion in den USA mit drei neuen Groß-Aufträgen deutlich vorangetrieben.

GK Software-Wandelanleihe

WANDELANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte unbesicherte Wandelanleihe der GK Software SE ist mit einem Zinskupon von 3,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung ...

