Straubing (ots) - Jeder muss letztlich mit sich selbst ausmachen, wie er es mit dem Fleischkonsum hält. Täglich Fleisch und Wurst als Hauptbestandteil der Mahlzeiten - alles andere sind ja nur "Beilagen" - oder ab und zu mal ein besonders gutes Stück? Konventionell erzeugt oder bio, mit oder ohne spezielles Tierwohl-Kennzeichen? Leicht sind diese Entscheidungen nicht. Ein staatliches Tierwohl-Kennzeichen wird den Kunden die Wahl an der Fleischtheke nicht abnehmen. Aber sie gibt den Verbrauchern eine weitere Möglichkeit an die Hand, mit ihrem Einkauf diejenigen Landwirte zu stärken, die auf gute Haltungsbedingungen achten.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de