LPKF erreicht Jahresziel 2018 und erwartet weiteres Wachstum in 2019 und Folgejahren

06.02.2019

Garbsen, den 6.2.2019 - Die LPKF Laser & Electronics AG erreichte für das Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz von EUR 120 Mio. Damit liegt der Laserspezialist am oberen Ende der eigenen Erwartungen (EUR 115 - 120 Mio.) und 18 % über dem Umsatz des Vorjahres (EUR 102,1 Mio.). Das vierte Quartal 2018 trug mit EUR 32 Mio. zum Umsatz bei. Mit EUR 58 Mio. lag der Auftragsbestand zum Jahresende 50 % über dem Vorjahr (EUR 38,8 Mio.). Der Auftragseingang erreichte EUR 140 Mio., das ist ein Plus von 24 % im Vorjahresvergleich (EUR 113,2 Mio.). Das Book-to-Bill-Ratio liegt damit bei 1,2. Für 2018 erwartet der Vorstand weiterhin eine EBIT-Marge am oberen Ende der prognostizierten Spanne von bis zu 6 %. LPKF blickt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr und der guten Auftragslage zuversichtlich in die Zukunft und veröffentlicht heute eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2019 und die Folgejahre. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Vorstand bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 130 Mio. und EUR 135 Mio. und einer EBIT-Marge zwischen 8 % und 12 %. Das entspricht einem ROCE zwischen 10 % und 15 %. Auf Basis der aktuellen Auftragslage erwartet LPKF ein starkes erstes Quartal 2019 mit einem Umsatz zwischen EUR 30 Mio. und EUR 35 Mio. In den Folgejahren will der Vorstand die Profitabilität des Unternehmens weiter steigern und eine nachhaltige EBIT-Marge von mehr als 12 % erwirtschaften. Der Geschäftsbericht 2018 wird am 26. März 2019 veröffentlicht. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000) Erläuterung der Kennzahlen EBIT: Gewinn vor Zinsen und Steuern Book-to-Bill-Ratio: Auftragseingang / Umsatz EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100 ROCE: Gewinn vor Zinsen und Steuern / Immaterielles Anlagevermögen + Sachanlagevermögen + Vorräte + Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - erhaltene Anzahlungen