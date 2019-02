Heute früh legte das IT-Systemhaus Bechtle (WKN: 515870) seine aktuellen Geschäftszahlen vor. Diese lagen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen, weshalb die Aktie auch kaum darauf reagierte.

Dennoch gibt es einige sehr interessante Details, auf die ich an dieser Stelle näher eingehen möchte. Außerdem hat die TecDAX-Gesellschaft noch einen großen Deal mit dem amerikanischen IT-Riesen IBM eingetütet, der das weitere Wachstum anheizen sollte. Aber schauen wir uns das alles gemeinsam in Ruhe an!

Laut Management gelang es der Bechtle AG im Geschäftsjahr 2018 ihren Jahresumsatz um mehr als +21% auf 4,3 Mrd. Euro zu steigern. Das organische Wachstum lag allerdings bei "nur" +15%. Zugleich gelang es dem Konzern auch den Gewinn vor Steuern (EBT) um ca. +18% auf 193 Mio. Euro zu steigern. Damit lag die EBT-Marge allerdings bei nur 4,5%, was sicherlich noch ausbaufähig ist. Alles in allem verzeichnete Bechtle damit dennoch einmal mehr Rekordzahlen.

Im Zuge der Vorlage seiner Geschäftszahlen für das Jahr 2018 berichtete Bechtle natürlich auch gesondert über das vierte Quartal 2018. Demnach erzielte man im vierten Quartal 2018 alleine ein Umsatzwachstum von +26%, rein organisch lag es jedoch bei "nur" +13%. Der Vorsteuergewinn (EBT) konnte sogar um +28% gesteigert werden, auch dank einer - in Q4/2018 - etwas besseren EBT-Marge von 5,0%. Zuletzt ...

