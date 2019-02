Von Paul Kiernan

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Statistikbüro des US-Handelsministeriums hat neue Termine für die Bekanntgabe des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das vierte Quartal 2018, der Handelsbilanz Dezember und der persönlichen Ausgaben und Einkommen im Dezember genannt.

Demnach sollen die BIP-Daten - erste und zweite Schätzung - am 28. Februar veröffentlicht werden, die persönlichen Ausgaben und Einkommen im Dezember am 1. März und die Handelsbilanz Dezember am 6. März. Die ursprüngliche Bekanntgabe der Daten war wegen der Nachwirkungen des Shutdowns gestrichen worden, ohne dass zunächst neue Veröffentlichungstermine genannt werden konnten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 13:43 ET (18:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.