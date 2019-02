TUI AG: TUI passt die Ergebniserwartung für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr an DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung TUI AG: TUI passt die Ergebniserwartung für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr an 06.02.2019 / 21:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR TUI passt die Ergebniserwartung für das am 30. September 2019 endende Geschäftsjahr an - Erwartet wird nun ein im Vergleich zum Rekordgeschäftsjahr 2018 weitgehend gleichbleibendes rebasiertes bereinigtes EBITA - Basierend auf der derzeitigen Visibilität der Margen für den Sommer 2019 im Segment Märkte & Airlines - Wachstumsstrategie bleibt intakt Hannover, 06.02.2019. Die TUI AG erwartet für das Geschäftsjahr 2019 nun ein rebasiertes bereinigtes EBITA1 auf Basis konstanter Wechselkurse weitgehend auf dem Rekordergebnisniveau 2018 in Höhe von 1.177 Mio. EUR2. Daher kann die Prognose von mindestens 10% durchschnittlichem jährlichen Zuwachs des rebasierten bereinigten EBITA auf Basis konstanter Wechselkurse für die drei Jahre bis zum Geschäftsjahr 2020 nicht aufrechterhalten werden. Angepasste Ergebniserwartung basiert auf den Sommerbuchungen 2019 im Segment Märkte & Airlines 34% des Sommerprogramms des Segments Märkte & Airlines sind bisher³ gebucht. Die Buchungen liegen weitgehend auf Vorjahresniveau, dies trifft jedoch nicht auf die Margen zu. Ursächlich hierfür sind insbesondere weiterhin bestehende Herausforderungen im Marktumfeld, die wir bereits bei der Präsentation der Gesamtjahresergebnisse im Dezember 2018 erläutert haben: - negative Auswirkungen des außergewöhnlich heißen Sommers im Jahr 2018, die zu kurzfristigeren Buchungen und schwächeren Margen im Segment Märkte & Airlines führen; - eine Nachfrageverlagerung vom westlichen zum östlichen Mittelmeerraum, die zu Überkapazitäten in bestimmten Destinationen wie den Kanarischen Inseln führt, verbunden mit niedrigeren Margen für das Segment Märkte & Airlines; sowie - die anhaltende Schwäche des britischen Pfund, die den Verkauf von Reisen an britische Kunden zu verbesserten Margen erschwert. Bisher wurde erwartet, dass sich diese Herausforderungen im Markt vorrangig auf das erste Halbjahr (Winter) auswirken würden. Aus heutiger Sicht sehen wir jedoch darüber hinaus zusätzliche Auswirkungen auf das zweite Halbjahr (Sommer) und haben unseren Ausblick entsprechend angepasst. Maßnahmen für das Segment Märkte & Airlines Wir ergreifen bereits konkrete Maßnahmen, um die Herausforderungen für das Geschäft im Segment Märkte & Airlines zu adressieren. Dazu zählen unter anderem die Zusammenführung unter einer einheitlichen Leitung, um Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen zu erzielen, die Senkung der Vertriebskosten durch Verlagerung hin zu mehr Direkt-, Online- und Mobilvertrieb sowie der Verkauf von mehr Aktivitäten & Exkursionen, um Umsatz- und Margenvorteile zu erzielen. Wir gehen außerdem davon aus, dass die anhaltenden Herausforderungen zu einer Marktkonsolidierung führen könnten, von der die TUI profitieren könnte. Wachstumsstrategie intakt Trotz der Herausforderungen im Segment Märkte & Airlines steigt die Nachfrage nach Urlaubsreisen in unseren Kernmärkten weiter. TUI ist heute so aufgestellt, dass sie von der erfolgreichen Transformation des Konzerns zu einem integrierten Anbieter von Urlaubserlebnissen (Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten & Exkursionen) profitiert, basierend auf einer starken strategischen und finanziellen Position. Des Weiteren wollen wir die Nachfrage nach unseren eigenen Hotels durch den Eintritt in neue Märkte steigern und bis 2022 hier eine Milliarde EUR Umsatz mit einer Million Kunden generieren. Der Bereich Urlaubserlebnisse trug zu 70% zum Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 bei und wir erwarten hier eine weiterhin starke Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass nach Abschluss der Transformation die fortschreitende Digitalisierung und Plattformstrategie zu unserem Ergebniswachstum beitragen werden. Damit ist TUI so positioniert, dass sie weiter von dem mittel- bis langfristigen Nachfragewachstum nach Urlaubsreisen profitieren kann. Dividende bestätigt Wir bestätigen unseren Dividendenvorschlag für die bevorstehende ordentliche Hauptversammlung in Höhe von 0,72 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr 2018. Q1 Ergebnisse Geschäftsjahr 2019 Wie angekündigt, wird die TUI AG ihre Ergebnisse zum ersten Quartal 2019 am Dienstag, dem 12. Februar 2019 veröffentlichen, gefolgt von einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am selben Tag statt. 1 Das bereinigte EBITA ist um Abgangsergebnisse von Finanzanlagen, Restrukturierungsaufwendungen nach IAS 37, sämtliche Effekte aus Kaufpreisallokationen, Anschaffungsnebenkosten und bedingten Kaufpreiszahlungen sowie andere Aufwendungen und Erträge aus Einzelsachverhalten korrigiert worden. Das EBITA definieren wir als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Wertberichtigungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte. Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte sind im EBITA enthalten. Nicht im EBITA enthalten sind Bewertungseffekte auf Zinssicherungsinstrumente. 2 Rebasiert im Dezember 2018 auf 1.187 Mio. EUR, um einen negativen Effekt aus der Neubewertung von auf Euro lautenden Darlehen türkischer Hoteleinheiten in Höhe von 40 Mio. EUR, und erneut aufgrund der rückwirkenden Anwendung von IFRS 15 auf 1.177 Mio. EUR. ³ Stand: 3. Februar 2019 (auf Basis konstanter Wechselkurse). Die Kennzahlen umfassen sämtliche Buchungen für fest eingekaufte und pro rata-Kapazitäten. Kontakt: Analysten & Investoren Peter Krueger, Member of the Group Executive Committee, Group Director of Strategy, M&A and Investor Relations , Tel: +49 (0)511 566 1440 Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika Sarah Coomes, Head of Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 827 Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager, Tel: +44 (0)1293 645 823 Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien Nicola Gehrt, Head of Investor Relations, Tel: +49 (0)511 566 1435 Ina Klose, Senior Investor Relations Manager, Tel: +49 (0)511 566 1318 Medien Kuzey Alexander Esener, Leiter Presse, Tel.: +49 (0) 511 566 6024 DISCLAIMER FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Mitteilung enthält Aussagen, die die künftige Entwicklung der TUI betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir hierfür nicht garantieren, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt, noch übernimmt TUI eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen. Kontakt: Peter Krüger, Member of the Group Executive Committee - Group Director Strategy, M&A & Investor Relations, Tel: +49 (0)511 566 1425 Ansprechpartner für Analysten und Investoren in Großbritannien, Irland und Amerika Sarah Coomes, Head of Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 827 Hazel Chung, Investor Relations Manager, Tel: +44 (0)1293 645 823 Ansprechpartner für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien Nicola Gehrt, Head of Investor Relations, Tel: +49 (0)511 566 1435 Ina Klose, Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318 06.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 566-1425 Fax: +49 (0)511 566-1096 E-Mail: Investor.Relations@tui.com Internet: www.tuigroup.com ISIN: DE000TUAG000 WKN: TUAG00 Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 773393 06.02.2019 CET/CEST ISIN DE000TUAG000 AXC0341 2019-02-06/21:08