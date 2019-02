US-Staatsanleihen haben am Mittwoch moderat zugelegt. Zu Handelsbeginn war ein unerwartet starker Rückgang des Defizits in der amerikanischen Handelsbilanz im November bekannt geworden. Außerdem gaben die Aktienkurse an der Wall Street etwas nach.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 31/32 Punkten und rentierten mit 2,52 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 100 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,50 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 103 22/32 Punkte und rentierten mit 2,69 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 2/32 Punkte auf 106 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./gl/he

AXC0345 2019-02-06/21:59