Die Wall Street hat am Mittwoch nicht an ihre jüngste Stärke anknüpfen können und knappe Verluste verzeichnet. Zudem zollte sie einer Reihe lediglich durchwachsener Unternehmenszahlen Tribut. Der Dow Jones Industrial sank um 0,08 Prozent auf 25 390,30 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex noch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,22 Prozent auf 2731,61 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 6997,62 Zähler./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0346 2019-02-06/22:16