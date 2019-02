VersaStyle Das Stahlrad mit neuem Stil

Maxion Wheels, der weltweit größte Räderhersteller, hat Tata Motors als Neukunden für sein Pkw-Stahlrad VersaStyle gewonnen. Das Unternehmen wird jährlich voraussichtlich 150.000 VersaStyle-Räder für das Tata-Modell "Tiago" liefern. Dies stellt eine Erweiterung des aktuellen Lieferumfangs von drei Millionen VersaStyle-Rädern jährlich für andere Kunden von Maxion Wheels dar.

Maxion Wheels produces more than three million VersaStyle steel wheels per year, including its new order for Tata Motors' Tiago model.(Graphic: Business Wire)