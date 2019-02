ExaGrid wird steigenden IT-Anforderungen von American Standard gerecht

ExaGrid, ein führender Anbieter intelligenter hyperkonvergierter Speicherlösungen für Backups, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bereits seit dem Jahr 2009 American Standard mit schnellen und zuverlässigen Datenbackups und Wiederherstellungen im Laufe der Entwicklung der IT-Umgebung und des erheblichen Datenwachstums des Unternehmens versorgt.

American Standard, eine Tochtergesellschaft von LIXIL, hat kommerzielle Produkte für den Küchen- und Badbereich bereits seit über 140 Jahren verbessert und eingeführt.

American Standard hat seine Daten seit über einem Jahrzehnt mit Hilfe von ExaGrid Systemen gesichert und ExaGrid hat diese Backups im Laufe der Entwicklung der IT-Umgebung von American Standard effizient und zuverlässig verwahrt und darüber hinaus das große Datenwachstum aufgrund der Übernahme durch LIXIL Water Technology Americas (LWTA), einen in Tokio ansässigen Weltmarktführer in den Bereichen Gehäuse- und Bauwerkstoffen, -produkten und -serviceleistungen, zuverlässig bewältigt. "Seit der Übernahme verzeichnete unser Datenaufkommen eine jährliche Zunahme um nahezu 20%. LIXIL hat weitere Übernahmen durchgeführt und das hieraus resultierende Datenvolumen dieser Unternehmen wurde in unser System eingepflegt. Dies führte zu einer signifikanten Zunahme des gesamten Datenvolumens", so Ted Green, Lead Information Technology Engineer bei American Standard.

Die Deduplizierung der Daten von ExaGrid hat zu einer Maximierung des Speicherplatzes geführt und die Rack-Fläche der Rechenzentren von American Standard reduziert. "ExaGrid ist äußerst effektiv bei der Reduzierung unseres Backup-Speicher-Fußabdrucks. Dies ermöglichte daher die Maximierung unseres Speicherplatzes", so Steve Pudimott, Manager of IT Services bei American Standard. "Wir verfügen stets über ein spezielles Datenrack für ExaGrid. Nun konnte es an unserem Produktionsrechenzentrum auf ein halbes Datenrack verkleinert werden. Dies ist äußerst signifikant und auf diese Weise konnten Kosten eingespart werden seitdem wir für den Energieaufwand als Colocation-Service in unserem Rechenzentrum aufkommen müssen. Ohne Deduplizierung müssten wir nun voraussichtlich auf zwei Racks zurückgreifen. Wir waren jedoch in der Lage, die Kapazität eines kompletten Racks auf lediglich ein halbes Rack zu reduzieren. Die neueren Modelle der ExaGrid Geräte sind sehr viel kleiner und kürzer und dies hat hat dazu beitragen, dass wir bei unserer Rack-Fläche ebenfalls Platz einsparen konnten", ergänzte Ted Green.

Vor Kurzem wurde bei American Standard die Entscheidung getroffen, diese Datenumgebung zu virtualisieren, wobei ein Großteil nach VMware verlagert und Veeam für die Verwaltung seiner virtuellen Backups installiert werden soll. ExaGrid lässt sich nahtlos in alle am häufigsten verwendeten Backup-Anwendungen integrieren, einschließlich Veeam, das von American Standard für ein Backup seiner virtuellen Umgebung verwendet wird, sowie Veritas NetBackup, das für die verbleibenden physischen Server eingesetzt wird. "Zu dem Zeitpunkt als wir die Virtualsierung durchführten, wurden wir von unserem ExaGrid Support-Techniker unterstützt, die Konfiguration unseres Systems für die Zusammenarbeit mit Veeam erfolgreich und auf äußerst bequeme Weise durchzuführen. Als wir vor Kurzem Veritas NetBackup 16 auf einem unserer Server installierten, benötigten wir hierfür 10 Minuten, um die Funktionsweise mit ExaGrid sicherzustellen. Das ExaGrid Plugin für die Zusammenarbeit mit NetBackup OST stellt ein großartiges Leistungsmerkmal dar, mit dessen Hilfe unsere Backups erheblich beschleunigt werden können", so Ted Green.

Seit der Erstinstallation der ersten ExaGrid Systeme, konnte Ted Green von dem Trade-In-Programm von ExaGrid profitieren, welches es den Kunden ermöglicht, ältere Geräte gegen neue mit einem Preisnachlass auszutauschen. "Die Kapazität sowohl an unserer Produktionsstätte als auch an unserem Disaster-Recovery (DR) Standort hat sich seit der Erstinstallation von ExaGrid verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht. Daher konnten wir im Laufe der Jahre weitere Geräte hinzufügen. Die Zusammenarbeit mit den Verkaufs- und Kundendienstteams von ExaGrid ist ein wichtiger Grund, weshalb wir ExaGrid seit so vielen Jahren weiter nutzen."

Lesen Sie die vollständige Kundenerfolgsgeschichte von American Standard um zusätzliche Informationen über die Erfahrungswelt des Unternehmens im Rahmen der Nutzung von ExaGrid zu erhalten.

Die Zahl der veröffentlichten Kundenerfolgsgeschichten und Enterprise-Reports von ExaGrid beläuft sich auf mehr als 360. Dies sind insgesamt mehr als bei allen anderen Anbietern in diesem Bereich. Diese Berichte zeigen, wie zufrieden Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz von ExaGrid, dem differenzierten Produkt und dem einmaligen Kundensupport sind. Kunden betonen ständig, dass das Produkt nicht nur das beste Produkt auf dem Markt darstellt, sondern auch "einfach funktioniert".

