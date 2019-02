Die Valence Group beriet Solenis zu deren Zusammeschluss des Papier- und Wasserchemikaliengeschäfts mit BASF. Das fusionierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Umatz von ca. 3 Mrd. US-Dollar wird unter der Marke Solenis firmieren. Der Zusammenschluss ist hervorragend aufgestellt, um erweiterte chemische Angebote und kosteneffektive Lösungen für Kunden in den Bereichen Zellstoff, Papier, Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Bergbau, Bioraffinerie, Strom, kommunale und andere industrielle Märkte anzubieten.

BASF wird einen Anteil von 49 Prozent des fusionierten Unternehmens halten, 51 Prozent sind Eigentum des Solenis-Managements sowie von Clayton, Dubilier Rice (CD&R) verwalteter Fonds. Die neue Solenis hat ca. 5200 Mitarbeiter und erhöhte Vertriebs-, Service- und Produktionskapazitäten weltweit.

Die Fusion umfasst die Papier- und Wasservermögenswerte der BASF-Geschäftseinheit für Performance Chemicals und umfasst Produktionsstandorte in Bradford und Grimsby, UK; Suffolk, Virginia, USA; Altamira, Mexiko; Ankleshwar, Indien und Kwinana, Australien sowie die damit verbundenen Vermögenswerte einschließlich des geistigen Eigentums. Das BASF-Produktportfolio für Papierbeschichtungschemikalien ist nicht Teil der Transaktion.

Über Solenis

Solenis ist weltweit führend in der Herstellung von Spezialchemikalien in den für wasserintensive Branchen wie Zellstoff, Papier, Öl und Gas, chemische Verarbeitung, Bergbau, Bioraffinerie, Strom und kommunale Märkte. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören ein breites Spektrum an Prozess-, Funktions- und Wasseraufbereitungschemikalien sowie hochmoderne Überwachungs- und Kontrollsysteme. Diese Technologien werden von Kunden verwendet, um die operative Effizienz zu erhöhen, die Produktqualität zu verbessern, Anlagen zu schützen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Firmenhauptsitz befindet sich in Wilmington, Delaware. Das Unternehmen führt 35 Produktionsstätten, die strategisch auf der ganzen Welt verteilt sind. Sie befinden sich in 118 Ländern, verteilt auf fünf Kontinente.

Über BASF

Die BASF Group mit mehr als 115.000 Beschäftigten bietet ein Produktportfolio, das in fünf Segmente unterteilt ist: Chemicals, Performance Products, Functional Materials Solutions, Agricultural Solutions und Oil Gas. BASF erzielte 2017 einen Umsatz von 64,5 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190206005780/de/

Contacts:

The Valence Group

Paul Lakind, 212-847-7339

plakind@valencegroup.com