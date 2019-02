Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO: 4519), hat heute bekannt gegeben, dass Roche dem humanitären Hilfsprogramm des Weltverbandes für Hämophilie (WFH) beigetreten ist. Mit dieser bedeutenden Initiative soll der mangelnde Zugang zu Versorgung und Behandlung für Menschen mit angeborenen Gerinnungsstörungen in Entwicklungsländern verbessert werden. Das Unternehmen Chugai, Gründer von Hemlibra, nimmt als Mitglied des Roche-Konzerns ebenfalls am Programm teil.

Die WFH ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die ein globales Netzwerk mit Patientenorganisationen in 140 Ländern umfasst. Das humanitäre Hilfsprogramm der WFH zielt darauf ab, den mangelhaften Zugang zu Versorgung und Behandlung für Menschen mit angeborenen Gerinnungsstörungen in Entwicklungsländern zu verbessern.

Der Einsatz des Roche-Konzerns für das Programm der WFH besteht aus einer Spende von Hemlibra, einer prophylaktischen Behandlung für Hämophilie A, sowie der Bereitstellung von Mitteln für integrierte Schulungen, mit denen sichergestellt werden soll, dass Infrastruktur und medizinisches Fachwissen vor Ort vorhanden sind, um das zur Verfügung gestellte Hemlibra optimal und ordnungsgemäß einzusetzen.

Dank der Spende können bis zu 1000 Menschen mit Hämophilie A in Entwicklungsländern über fünf Jahre prophylaktisch mit Hemlibra behandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf besonders bedürftige Patienten gelegt wird, sprich Personen in jedem Alter mit Faktor-VIII-Inhibitoren sowie Kinder ohne Faktor-VIII-Inhibitoren. Der Zugang zu einer prophylaktischen Behandlung dem Versorgungsstandard bei Hämophilie A zur Vorbeugung von Blutungen in den meisten Industrieländern ist in Entwicklungsländern besonders stark eingeschränkt, wo die wenigen Ressourcen für Notfälle und akute Blutungen vorbehalten sind. 1, 2) Durch das humanitäre Hilfsprogramm des WFH wird gegenwärtig ca. 1500 Menschen mit Hämophilie A eine prophylaktische Behandlung ermöglicht.

"Chugai beabsichtigt, gesellschaftliche Probleme durch die Herstellung innovativer Arzneimittel anzugehen und sich gemeinsam mit der Gesellschaft weiterzuentwickeln", so der Präsident und CEO von Chugai, Tatsuro Kosaka. "Es freut uns sehr, dass unser innovatives Mittel Hemlibra durch das Programm des WFH eine große Rolle bei der weltweiten Behandlung von Hämophilie A spielen kann. Wir werden uns weiterhin weltweit für gesundheitliche Belange einsetzen, indem wir bei unseren geschäftlichen Tätigkeiten Werte verfolgen, die wir mit der Gesellschaft gemein haben."

Weltweit werden schätzungsweise rund 70 Prozent aller Patienten mit Hämophilie nicht angemessen behandelt3). Insbesondere bei Menschen mit Inhibitoren und bei Kindern, deren therapeutische Optionen beschränkt sind, ist der ungedeckte medizinische Bedarf hoch. Der Roche-Konzern hat sich für eine Teilnahme am Programm entschieden, dessen Priorität es ist, den Zugang zu einer Behandlung von Hämophilie A in Entwicklungsländern zu gewährleisten.

Unter dem Leitbild des Einsatzes "für einen deutlichen Mehrwert durch innovative medizinische Produkte und Dienstleistungen zum Wohle aller Beteiligten im Gesundheitswesen rund um die Welt" führt Chugai in einer der fünf Strategien aus dem mittelfristigen Geschäftsplan "IBI 21" die "Stärkung einer nachhaltigen Plattform" auf. Einer der Hauptpunkte (Wesentlichkeit), der spezielle Priorität haben sollte, ist der Beitrag zur Weltgesundheit durch Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln und medizinischer Versorgung, wo unsere Technologien und Kompetenzen eingesetzt werden können. Zusätzlich zu den laufenden Initiativen, an denen wir uns bereits beteiligen, wie dem Global Health Innovative Technology Fund (GHIT Fund) und Access Accelerated, wird auch dieses humanitäre Hilfsprogramm des WFH bestimmt zu einer Verbesserung der Gesundheitsversorgung und damit zu einer Verbesserung der Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt beitragen.

In dieser Mitteilung verwendete oder erwähnte Markenzeichen sind gesetzlich geschützt.

