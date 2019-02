Das Bundeskartellamt will am Donnerstag (10.00 Uhr) bekanntgeben, ob es von Facebook verlangen wird, das Sammeln von Daten in Deutschland einzuschränken. Die Wettbewerbshüter hatten geprüft, ob das Online-Netzwerk eine marktbeherrschende Stellung besitzt und bei der Sammlung von Nutzerdaten gegen den Datenschutz verstößt. In einer im Dezember 2017 veröffentlichen vorläufigen Einschätzung sah die deutsche Kartellbehörde ihren Verdacht bestätigt. Facebook bestreitet die Vorwürfe des Kartellamts. Man habe keine dominante Marktstellung, hatte das Unternehmen erklärt. Das Online-Netzwerk konnte im Verfahren zu den Einschätzungen das Kartellamts Stellung nehmen.

Die Bonner Wettbewerbshüter kritisieren unter anderem, dass Facebook auch dann Daten zufließen, wenn die Nutzer Websites anderer Betreiber besuchen, die auf Facebooks Schnittstellen zugreifen. Das sei den Nutzern in der Regel nicht bewusst. Anfang des Jahres hatte Kartellamtspräsident Andreas Mundt Facebook mit Sanktionen gedroht. Wenn das soziale Netzwerk seine Praxis nicht ändere, müsse das Kartellamt das Sammeln und Verwerten von Daten aus Drittquellen ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer verbieten, hatte er der "Rheinischen Post" gesagt./hff/DP/fba

