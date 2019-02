Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Jeder von uns will gesund alt werden, nur oft weiß man gar nicht, dass man schon jetzt eine chronische Krankheit in sich trägt. Dagmar Ponto berichtet:



Sprecherin: Oft haben sich bei uns Lebensgewohnheiten verfestigt, die die Volkskrankheit Diabetes begünstigen, schreibt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Welche Risikofaktoren das sind, erklärt uns Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 16 Sekunden



"Natürlich spielen Übergewicht und zu wenig Bewegung eine große Rolle, aber auch Stress, Schlafmangel und Rauchen und natürlich das Alter und die Gene. Wer also einen Familienangehörigen hat mit Diabetes, hat unter Umständen erhöhte Gefahr, selber Diabetes zu entwickeln."



Sprecherin: Die Krankheit ist tückisch, da man keine Schmerzen verspürt:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 7 Sekunden



"Typ-2-Diabetes verursacht oft jahrelang überhaupt keine Beschwerden, aber es können sich dennoch schon Folgekrankheiten entwickeln."



Sprecherin: Anhand eines Tests im aktuellen Diabetes Ratgeber kann man herausfinden, wie wahrscheinlich es ist, in den nächsten Jahren an Diabetes zu erkranken, aber manche Menschen spüren schon jetzt Warnzeichen:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 15 Sekunden



"Dazu gehört zum Beispiel häufiges Wasserlassen, starker Durst, eine Gewichtsabnahme und wenn man sich ständig schlapp fühlt, spätestens dann, bei diesen Symptomen, sollte man unbedingt und sehr schnell zum Arzt gehen. Denn wenn man Diabetes früh erkennt, lässt er sich auch sehr gut behandeln."



Sprecher: Im eigenen Interesse fängt man am besten sofort an, seinen Lebensstil zu verändern:



O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 24 Sekunden



"Oft reichen da schon kleinere Maßnahmen, um eine große Wirkung zu erzielen. Wenn Sie zum Beispiel übergewichtig sind und ein paar Kilo abnehmen, ist das sehr günstig. Und natürlich auch Bewegung, das heißt jeden Tag zum Beispiel eine längere Strecke zügig spazieren gehen. Bei der Ernährung könnten Sie darauf achten, sich vollkornreicher zu ernähren, also mehr vollkornreicher Lebensmittel zu essen und dafür weniger Fleisch und mehr Gemüse."



Abmoderationsvorschlag: Und dann ist die Chance groß, dass sich Diabetes hinauszögern oder sogar verhindern lässt.



