Medienmitteilung

Thun, 7. Februar 2019

Meyer Burger verkauft Wafer Geschäft an Precision Surfacing Solutions

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) hat heute bekannt gegeben, dass sie ihr Wafer Anlagen- und Servicegeschäft für Photovoltaik- und Spezialmaterialien (z.B. Halbleiter- und Saphirglasindustrie) an die Precision Surfacing Solutions (PSS) (ehemals Lapmaster Wolters Ltd), einen globalen Anbieter von Anlagen und Dienstleistungen für die Oberflächenveredelung, verkauft. Im Rahmen der Transaktion werden auch wesentliche Teile der heutigen Produktionsanlagen von Meyer Burger in Thun sowie rund 100 Mitarbeitende, die im Bereich Wafertechnologie in Thun und an den relevanten Servicestandorten weltweit tätig sind, zu PSS übergehen. Der Vollzug des Vertrages unterliegt üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2019 vollzogen sein. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt CHF 50 Mio. in bar, was in etwa einmal dem Nettoumsatz des Wafering-Anlagengeschäfts entspricht. Der Vertrag beinhaltet auch eine Earn-out-Komponente, die auf bestimmten Umsatzniveaus im Jahr 2019 basiert. Sowohl Meyer Burger als auch PSS sehen in der Transaktion einen wichtigen strategischen Meilenstein, der beide globale Technologieführer weiter stärken wird.

PSS ist einer der Marktführer für Präzisions-Oberflächenbearbeitung in Mikrometergenauigkeit. Mit etablierten Marken wie Lapmaster, Peter Wolters, ELB, Micron, Aba, REFORM, Barnes und Kehren hat die PSS Gruppe eine nachgewiesene und bewährte Geschichte bei der Entwicklung von kosteneffektiven Fertigungslösungen für den Feinschleif-, Profilschleif-, Hon-, Läpp-, und Poliermarkt. Diese werden durch ein weltweites wachsendes Vertriebs- und Servicenetz mit eigenen Niederlassungen gestützt. PSS hat seinen Hauptsitz in Mt. Prospect, IL/USA und beschäftigt über 900 Mitarbeitende in 13 Produktionsstätten auf drei Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.precision-surface.com (http://www.precision-surface.com/)

Hans Brändle, CEO von Meyer Burger: «Obwohl Meyer Burger ihre Wurzeln im Wafering-Geschäft hat, liegt unser Schwerpunkt heute auf PV Zellbeschichtungs- und Verbindungstechnologien. Als neuer Eigentümer unseres Waferportfolios und mit seiner Präsenz in der Halbleiterindustrie ist PSS sehr gut positioniert, um die Synergien mit unseren Wafertechnologien voll auszuschöpfen. Ich freue mich sehr, dass wir mit PSS als neuem Eigentümer eine Lösung gefunden haben, die für beide Seiten vorteilhaft ist und gleichzeitig Arbeitsplätze und Technologie-Know-how in Thun sichert.»

Brian Nelson, President & CEO von PSS: «Die Übernahme des Wafertechnologieportfolios von Meyer Burger wird es uns ermöglichen, unsere Aktivitäten in unseren Schlüsselmärkten weiter zu stärken und auszubauen. Wir freuen uns darauf, die Synergien gemeinsam mit einem starken lokalen Team zu nutzen und das Potenzial auszuschöpfen, um zusätzliche Produktionsaktivitäten an den Standort Thun zu verlagern.»

Produktionsstandort Thun

PSS beabsichtigt, das Know-how der lokalen Belegschaft von Meyer Burger zu nutzen und die Produktentwicklung sowie die Fertigungsaktivitäten für Nicht-PV-Waferanlagen und -prozesse in Thun fortzusetzen; hierzu wurde mit Meyer Burger ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. Die Produktionsaktivitäten für Photovoltaik-Wafer bleiben in China. PSS wird weiterhin den Service-Support für alle aktuellen und zukünftigen Wafering-Kunden weltweit sicherstellen. Das Unternehmen wird am Standort Thun rund 70 Mitarbeitende und weitere etwa 30 weltweit übernehmen. Das Gebäude in Thun, das sich im Besitz von Meyer Burger befindet, ist damit voll ausgelastet dank langfristiger Mietverträge mit Precision Surfacing Solutions sowie mit der 3S Solar Plus AG.

Meyer Burgers strategischer Fokus auf Heterojunction, SWCT, Zell-/Modultechnologien der nächsten Generation

Meyer Burger konzentriert ihren strategischen Fokus weiter auf das bestehende Geschäft mit Zell-/Modultechnologien, insbesondere auf die erfolgreiche Heterojunction und SmartWire Connection Technology (SWCT) sowie auf vielversprechende Zell-/Modultechnologien der nächsten Generation.

