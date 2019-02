Basilea Pharmaceutica AG / Basilea gibt Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt - Adesh Kaul zum CFO ernannt . Verarbeitet und übermittelt durch West Corporation. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Basel, 7. Februar 2019 - Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat per 10. April 2019 Adesh Kaul, derzeit Chief Corporate Development Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt hat. Er folgt auf Donato Spota, der sich entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzunehmen. Herr Spota wird seine Funktion bis zur Generalversammlung am 10. April 2019 ausüben. David Veitch, Basileas Chief Executive Officer, sagte: "Mit Adesh Kaul haben wir einen hervorragenden CFO. Er verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance, Business Development und Investor Relations. Seine profunden Kenntnisse der Pharmaindustrie und seine Erfahrung im Finanzbereich sind sehr relevant für die künftige finanzielle Führung unseres Unternehmens. Seine langjährige Karriere bei Basilea und sein Wissen als aktuelles Mitglied der Geschäftsleitung werden einen reibungslosen Übergang gewährleisten." Er fügte hinzu: "Nach seiner sechzehnjährigen Tätigkeit bei Basilea möchten wir Donato für sein Engagement und seine wichtigen Beiträge danken und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg." CV Adesh Kaul Adesh Kaul ist Schweizer Staatsbürger. Er ist derzeit Chief Corporate Development Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Basilea. Zuvor war Herr Kaul Head of Corporate Development. Er trat 2009 in das Unternehmen ein und war als Head Business Development, Licensing & Investor Relations und als Head Public Relations & Corporate Communications tätig. Von 2015 bis 2016 war er als CFO und als Head Corporate Development bei der Polyphor AG tätig. Von 2006 bis 2009 war Herr Kaul Senior Financial Analyst bei der Neue Zürcher Bank und davor war er in verschiedenen Führungspositionen im General Management und Sales & Marketing der Genedata AG tätig. Herr Kaul hat Master-Abschlüsse in Wirtschaft und in Biochemie der Universität Basel und einen Executive MBA-Abschluss der Universität St. Gallen. Über Basilea Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Antiinfektiva fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com (http://www.basilea.com). Ausschlussklausel Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+41 61 606 1102

media_relations@basilea.com (mailto:media_relations@basilea.com)

investor_relations@basilea.com (mailto:investor_relations@basilea.com) Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com (http://www.basilea.com) abrufbar

Pressemitteilung (PDF) (http://hugin.info/134390/R/2233843/878903.pdf)



