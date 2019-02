Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Heute erreicht uns eine wahre Sensations News derWayland Group (WKN A2PAPZ). Der kanadische Cannabis Produzent hat soeben die EU-GMP Zertifizierung für seine Produktionsanlage im sächsischen Ebersbach erhalten und damit als erstes Unternehmen weltweit eine GMP zertifizierte Produktionsstätte sowohl in Kanada als auch in Europa vorzuweisen. Für Wayland bedeutet die Zertifizierung den endgültigen Durchbruch auf dem deutschen und europäischen Cannabis Markt. Ab jetzt ist man nicht mehr auf nur einzeln vergebene Exportlizenzen angewiesen und muss nicht mehr alle Cannabisprodukte teuer aus Kanada importieren. Auf über 50.000 Quadratfuß der Produktionsanlage in Ebersbach darf Wayland ab sofort Cannabisprodukte produzieren, lagern und deutschland- und europaweit vertreiben. Die Wayland Group [1](WKN [1]A2PAPZ [1]) kann ab sofort eine größere Anzahl an Produkten mit drastisch verkürzte Lieferzeiten auf dem lukrativen deutschen Cannabis Markt anbieten. Ebenfalls kann Wayland beim Produktions- und Vertriebsprozess erhebliche Kosten einsparen und so größere Margen für seine Produkte erzielen. Wir erwarten eine Steigerung des Umsatzes und Gewinns schon mit der Veröffentlichung der nächsten Quartalszahlen. Die Erteilung der GMP Zertifizierung ist unserer Meinung nach der entscheidende Schritt für Wayland, um zum Marktführer für Cannabis Produkte in Deutschland und Europa aufzusteigen. Kein anderer Cannabisproduzent hat bisher diese Zertifizierung erhalten. Im Vergleich zu anderen in Europa tätigen Unternehmen wie Aurora Cannabis (WKN A12GS7) [2] (9 Mrd. Nach Vereinbarung mit ICC und Inbetriebnahme der EU-GMP Produktionsanlage - Wayland vor erfolgreichstem Jahr der Firmengeschichte! Äußerst positive Nachrichten konnte unser Cannabis Top Pick die Wayland Group(WKN A2PAPZ) in den vergangenen Wochen vermelden. Einerseits machte das Unternehmen deutliche Fortschritte im Ausbau und der Inbetriebnahme der hochmodernen Produktionsanlage im kanadischen Langton. Allein diese Anlage wird im Jahr 2019 mehr als 160 Mio. CAD Umsatz erwirtschaften können. Zum anderen sorgte der mit ICC International Cannabis (WKN A2N6DJ) abgeschlossene Deal zum Verkauf von 49,9% des internationalen Asset-Portfolios für reichlich Aufsehen in der Branche. Alleine durch diesen Verkauf erhält die Wayland Group (WKN A2PAPZ) 129 Mio. USD. Eine Milliardenbewertung der Wayland Group ist unsere Meinung nach nur noch eine Frage der Zeit. Warum das so ist und welche Vorteile der Verkauf Wayland bringt, erklärt CEO Ben Ward in einem vor kurzem gegebenen Interview, das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Unter diesem Link können Sie das Video mit deutschen Untertiteln anschauen. Faszinierende Einblicke in die EU-GMP verifizierte Produktionsanlage In mehreren vergangenen News haben wir auf den entscheidenden Wettbewerbsvorteil der EU-GMP Verifizierung, die Wayland als einer von nur wenigen Cannabis Produzenten weltweit besitzt, hingewiesen. Nur mit dieser Zertifizierung dürfen Cannabis Produzenten ihre Produkte in europäische Länder importieren. Doch was bedeutet eigentlich solch eine Zertifizierung? Welche hohen Standards müssen überhaupt dafür erfüllt werden. In einem sehr interessanten Video (LINK) gibt Ihnen Jeff Ayotte (Wayland's Vice President of Infrastructure) Einblicke in die eindrucksvolle, hochmoderne Produktionsanlage im kanadischen Langton. Hochmoderne Produktionsanlage bringt Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz Trotz der als "Indoor" konzipierten Anlage erwartet man sehr geringe Produktionskosten. Der Grund dafür ist die eigene Stromerzeugung mittels einer Gasturbine, die Strompreise pro Kilowatt von 0,045$ ermöglicht, was nur ein Bruchteil dessen ist, was er unter Bezug aus dem Stromnetz kosten würde (0,17-0,24 CAD pro Kilowatt). 1,34 CAD pro Gramm getrocknetes Cannabis umfassen die sogenannten "All In"-Kosten! Durch die automatisierte Verarbeitung in Partnerschaft mit Rockwell Automation wird die gesamte Anlage nur von 26 Personen betrieben, wo vergleichbare Anbaugrößen 300-400 Personen benötigen. Durch eine Biokläranlage und die Wiederverwendung des Abwassers entstehen nur 10.000 Liter Abwasser pro Jahr, was natürlich auch die Frischwasserkosten erheblich senkt. *Warum ist die EU-GMP Zertifizierung so wichtig?* Wayland Group (WKN [1]A2PAPZ [1]) ist eines von nur wenigen Unternehmen weltweit, die gemäß der GMP-Standards (Good Manufacturing Practice, GMP; gute Herstellungspraxis) von der Europäischen Arzneimittelagentur zertifiziert worden sind. Die anderen börsennotierten Unternehmen sind Canopy Growth (WKN A140QA) [7], Aurora Cannabis (WKN A12GS7) [2], Aphria (WKN A12HM0) [8] und Tilray (WKN A2JQSC) [9], also absolute Schwergewichte der Branche. Nur mit dieser Zertifizierung ist ein Export nach Europa erlaubt. Die GMP-Standards gelten als höchste Qualitätssicherung und Qualitätsschutz, die ein Pharmahersteller weltweit erhalten kann. Es ist ein rigoroser Prozess, den Wayland im vierten Quartal 2017 in die Wege leitete, als deutsche Gesundheitsinspektoren die Produktionsstätte in Langton, Ontario, für eine gründliche Betriebsprüfung besuchten. Diese Zertifizierung erlaubt dem Unternehmen den Export getrockneter Cannabisblüten an den rasch anwachsenden Markt für medizinisches Cannabis in der EU. Obwohl die Regierungen entscheiden, wie sie die Produktion innerhalb ihrer eigenen Rechtsprechungen auf europäischem Boden lizenzieren und regulieren, so haben Unternehmen mit der Fähigkeit zu exportieren einen entscheidenden Vorteil. Die besten Cannabis Aktien 2019 - Wayland auf einer Höhe mit Milliardenplayern! Es stehen kurzfristig wichtige Entwicklungen an, die sich genau so extrem kursrelevant niederschlagen könnten. Meilensteine, die echte Auswirkungen auf die Zukunft haben - monetär auswertbare Auswirkungen. Im Kontext mit dem Kurs der Aktie, der sich gerade zart vom Jahrestief wegbewegt, ergibt sich ein idealer Einsteigszeitpunkt. Zu diesem Fazit kommen auch die Experten von Finanzen.net, in einem kürzlich veröffentlichen Artikel - LINK. Sensationsverkauf von 49,9 % des internationalen Portfolios für 129 Mio. USD, allein dieser Verkauf deckt die komplette derzeitige Bewertung ab - Milliardenbewertung möglich! Aktionäre sollen Gratisaktie des verkauften Geschäftsbetriebs erhalten! Vor wenigen Tagen hat unser Cannabis Top-Pick die Wayland Group (WKN A2PAPZ) eine wahre Bombe platzen lassen! Man deckt mit dem Verkauf von 49,9 % des internationalen Asset-Portfolios an International Cannabis Corp. ("ICC") die wahren Vermögenswerte des Unternehmens auf. Wayland wird 300.000.000 Aktien von ICC International Cannabis (WKN A2N6DJ) erhalten, die zu einem vereinbarten Preis von 0,43 USD (der "Ausgabepreis") unter dem Symbol WRLD.U an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Basierend auf dem Ausgabepreis wird diese Transaktion nach Abschluss Waylands internationalem Geschäft einen Wert von 258.000.000 USD zuschreiben. * *Dies ist eine wahre Sensation und sollte den Aktienkurs deutlich beflügeln, warum wir der Ansicht sind das aufgrund der heutigen News eine Milliardenbewertung möglich ist, wollen wir Ihnen in den nächsten Absätzen darstellen! Dies würde konservativ gerechnet einen Aktienkurs von mindestens 5 CAD (3,30 EUR) bedeuten.* *Gratisaktie für alle Wayland Aktionäre vorgesehen* Zurzeit beabsichtigt das Unternehmen, die 300.000.000 Aktien nach der sechsmonatigen Haltefrist zu einem geeigneten Zeitpunkt an die WAYL-Aktionäre auszugeben. *Dies heißt, dass der komplette Verkaufserlös (Aktien) an die Aktionäre der Wayland Group *(WKN [1]A2PAPZ [1]) *ausgeschüttet wird.* Hierbei ist es üblich, dass jeder Aktionär, welcher in den kommenden 6 Monaten die Aktie der Wayland Group besitzt, Aktien von ICC International Cannabis automatisch zugeteilt bekommt! *Warum ist das eine grandiose Unternehmensmeldung, die dem Unternehmen zu einer Milliardenbewertung verhelfen kann?* *Dies ist unserer Meinung nach, ein sehr guter Deal für alle Aktionäre und der wahre Vermögenswert der Wayland Group *(WKN [1]A2PAPZ [1]) *wird jetzt erst so richtig sichtbar. Den allein der Verkauf von 49,9 % des internationalen Portfolios wird mit mehr als 129 Mio. USD (171 Mio. CAD) bewertet. * *Was ist daran so sensationell? Stand gestrigem Schlusskurs wird der gesamte

