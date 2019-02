The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA S21 XFRA SE0011725084 S2MEDICAL AB EQ01 EQU EUR N

CA AXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 EQ01 EQU EUR N

CA C97 XFRA US1897631057 CO-DIAGNOSTICS DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 8HY XFRA US44916T1079 HYRECAR INC. DL-,00001 EQ01 EQU EUR N

CA 1LIA XFRA US53046P2083 LIBERTY EXPEDIA B DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA O2P XFRA US68572N1046 ORCHIDS PAPER PRO.DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 2PU1 XFRA US74584P2020 PULMATRIX INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA H6K XFRA US87157B1035 SYNCHRONOSS TEC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA RFL XFRA US90238J1034 TYME TECHNOLOGIES DL-0001 EQ01 EQU EUR N

CA V4IL XFRA AT0000A23QM8 C-QUADR.CROSS.BOND R AA FD00 EQU EUR N

CA V4IK XFRA AT0000A23QN6 C-QUADR.CROSS.BOND R VA FD00 EQU EUR N