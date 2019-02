The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0ZCV9 RLBK OBEROESTERR.13-19 03 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A1JYD3 RLBK OBEROESTERR.16-24 90 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B043229 UNICR.BK AUS. 14-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0233720660 BQUE F.C.MTL 14/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4T465 DZ BANK IS.A573 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL9295 NORDLB IS. 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0285087192 BCO SANTANDER 07/19FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0744444588 LLOYDS BANK 12/24FLRMTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US459200HT14 INTL BUS. MACH. 14/19 BD02 BON USD N

CA IBMG XFRA US459200HW43 INTL BUS. MACH. 14/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0284386306 DEXIA CL 07/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA S2UA XFRA XS1363071009 SCHLUMB.FIN.FR. 16/19 BD02 BON EUR N

CA DB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 EQ00 EQU EUR N