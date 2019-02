The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 5IH XFRA GB00BFYY4Y44 INTOSOL HOLDING P LS-,1 EQ01 EQU EUR N

CA R8P XFRA GB00BRGBL804 RAK PETROLEUM PLC A LS 1 EQ01 EQU EUR N

CA 1VY XFRA HU0000110226 OPUS GLOBAL NYRT UF 25 EQ01 EQU EUR N

CA S22 XFRA JE00B61ZHN74 SCOTTISH SALMON CO.NK-,90 EQ01 EQU EUR N

CA 9ME XFRA KYG5804A1076 MAOYAN ENTERTAINMENT EQ01 EQU EUR N

CA AF8 XFRA NO0003078107 AF GRUPPEN ASA A NK 0,05 EQ01 EQU EUR N

CA NA8 XFRA NO0004895103 NTS ASA NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 93S XFRA NO0006000801 SPAREBK 1 NORD-NORGE NK18 EQ01 EQU EUR N

CA MD1 XFRA NO0010159684 MEDISTIM ASA NK -,25 EQ01 EQU EUR N

CA PR4 XFRA NO0010209331 PROTECTOR FORSIKRING NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA WML2 XFRA NO0010576010 WILH.WILHELM.HLDG B NK 20 EQ01 EQU EUR N

CA HBQ XFRA NO0010598683 HOFSETH BIOCARE ASA NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA AWQ XFRA NO0010607971 AWILCO LNG NK 4 EQ01 EQU EUR N

CA S2B XFRA NO0010612450 SELVAAG BOLIG AS NK 2 EQ01 EQU EUR N

CA B28 XFRA NO0010633951 B2 HOLDING AS NK-,1 EQ01 EQU EUR N

CA TA5 XFRA NO0010689326 TARGOVAX AS NK -,10 EQ01 EQU EUR N

CA KBN XFRA NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA T1A XFRA NO0010763550 TREASURE ASA NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA S5B XFRA NO0010778095 SONGA BULK NK 0,027886224 EQ01 EQU EUR N

CA MP2 XFRA NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS NK 10 EQ01 EQU EUR N

CA 7NG XFRA SE0001863291 NET GAMING EUROPE AB EQ01 EQU EUR N

CA LS6 XFRA SE0002756130 CLINICAL LASERTHERM.SYS B EQ01 EQU EUR N

CA NC4 XFRA SE0005101003 NEXAM CHEMICAL HOLDING AB EQ01 EQU EUR N

CA LG7 XFRA SE0007603493 LAGERCRANTZ GRP B SK-,70 EQ01 EQU EUR N