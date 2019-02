The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0457206826 ALBERTA 19/29 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2NBMQ6 INDUSTRIA ANL.19/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7LZ0 BAY.LDSBK.IS. 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UQ0 DT.BANK MTN 19/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19UR8 DT.BANK MTN 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19US6 DT.BANK MTN 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3Y03 LB.HESS.THR.CARRARA02R/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FI4000369467 FINNLD 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA US209111FL29 CONS. EDISON NY 2047 BD01 BON USD N

CA XFRA US571748BD35 MARSH+MCLENNAN COS. 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US595112BL65 MICRON TECHN 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US595112BM49 MICRON TECHN 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US595112BN22 MICRON TECHN 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US92343VES97 VERIZON COMM 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA USP75744AG08 PARAGUAY 19/50 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1949601238 INTL FINANCE 19/21 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA XS1950499712 DT. BAHN FIN. 19/26 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1950839677 EIB 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1950866720 DT.BANK MTN 19/24 LS BD02 BON GBP N

CA GIW XFRA AU000000API4 AUSTRALIAN PHARMA INDS EQ00 EQU EUR N

CA MFF XFRA AU000000MOD3 MOD RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR N

CA ND6 XFRA BMG6624L1090 NORTHERN DRILLING LTD DL1 EQ00 EQU EUR N

CA 62P2 XFRA CA88575W1095 3 SIXTY RISK SOLUTIONS EQ01 EQU EUR N

CA S1P XFRA CY0101550917 S.D.STANDARD DRILL.EO-,03 EQ01 EQU EUR N