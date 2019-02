FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5TT XFRA GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 0.040 EUR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.070 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.156 EUR