FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.176 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.105 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.053 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.668 EUR

N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.527 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.044 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.379 EUR

JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.228 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.624 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.149 EUR

3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.237 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRANSFER L.P. 0.268 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.501 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.044 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.220 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.132 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.805 EUR

ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.097 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.588 EUR

UIO XFRA US90539J1097 UNION BANKSHARES DL 2 0.202 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.070 EUR

1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.105 EUR

BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.105 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.395 EUR

7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 0.060 EUR

7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.586 EUR

03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.483 EUR

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.019 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.220 EUR

G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.439 EUR

SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.123 EUR

ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.053 EUR

FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.088 EUR

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.116 EUR

NZB XFRA GB00B01QGK86 NCC GROUP PLC LS -,01 0.017 EUR