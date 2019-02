FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H2L XFRA US40418F1084 HFF INC. A DL -,01 1.537 EUR

MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.123 EUR

2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.498 EUR

2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 0.007 EUR

9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.176 EUR