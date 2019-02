FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

QEN XFRA US15135B1017 CENTENE CORP. DL-,001

48D XFRA AU000000DGO5 DGO GOLD

B7BA XFRA AU000000ANL3 AMANI GOLD LTD

2PU XFRA US74584P1030 PULMATRIX INC. DL-,0001