FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.02.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CXH XFRA NO0010671068 CXENSE ASA NK 5

HS2 XFRA US8064071025 HENRY SCHEIN INC. DL-,01

HLS XFRA AU000000IAU4 INTREPID MINES LTD

4BR XFRA CH0258739751 BLACKSTONE RES.INH.SF-,50