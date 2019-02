Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Zürich (pta005/07.02.2019/07:00) - => Wohnungsbestand um über 50 Prozent auf über 8.400 Einheiten ausgebaut, Übernahme weiterer 421 Wohnungen im Januar 2019 vollzogen => Ist-Mieteinnahmen um rund 80 Prozent auf knapp CHF 30 Mio. gesteigert => Annualisierte Sollmiete um 53 Prozent auf CHF 44 Mio. erhöht; weitere Steigerung per Januar 2019 auf CHF 46,4 Mio. => Leerstand im Jahresverlauf 2018 von 16,8 Prozent auf 13,6 Prozent reduziert => Direkte operative Marge der Renditeliegenschaften von 67 auf 71 Prozent erhöht => Eigenkapitalquote zum Jahresende 2018 nach IFRS bei knapp 37 Prozent erwartet



Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat im Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen das beste Ergebnis der Firmengeschichte erreicht. Demnach konnte das Ergebnis vor Steuern im abgelaufenen Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Prozent auf knapp CHF 57 Mio. erhöht werden. Dazu trugen operative Fortschritte bei den Immobilien sowie der weitere Ausbau des Bestandsportfolios bei. Erzielt wurde dieses Resultat trotz negativer Währungseffekte aufgrund der Schwächung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken, die sich 2018 auf rund CHF 4,5 Mio. beliefen. 2017 waren positive Währungseffekte von rund CHF 7,7 Mio. angefallen.



Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ist-Mieteinnahmen ersten Eckdaten zufolge 2018 um gut 80 Prozent auf knapp CHF 30 Mio., während die annualisierten Soll-Mieterträge um 53 Prozent auf CHF 44 Mio. zulegten bzw. Ende Januar 2019 bei über CHF 46,5 Mio. lagen - dies bei einem um über 50 Prozent auf mehr als 8.400 Einheiten erhöhten Wohnungsbestand. Die Übernahme weiterer 421 Wohnungen erfolgte im Januar 2019. Positiv wirkten sich neben den Ankäufen insbesondere auch das aktive Asset Management der Peach Property mit gezielten Investitionen in die Immobilien sowie einem mieterorientierten Property Management aus. Dazu gehören neben dem traditionellen "Peach on Tour" Foodtruck sowie portfolioweiten Pflanzfesten im Frühling insbesondere auch die Eröffnung der neuen Peach Points (Mietershops) in Heidenheim und Oberhausen sowie die neue Mieter-App und das Mieter-Internetportal. Dadurch konnten Massnahmen noch effizienter und zügiger umgesetzt und ein direkter Dialog mit den Mietern aufgebaut werden. Unter anderem hat sich dadurch auch der Leerstand deutlich verringert und lag im Jahresschnitt 2018 bei 13,6 Prozent nach 16,8 Prozent ein Jahr zuvor.



Die operative Marge, welche die direkten operativen Kosten der Renditeliegenschaften zu den gesamten Ist-Mieterlösen in Relation setzt, konnte per Jahresende 2018 von 67 Prozent im Vorjahr auf 71 Prozent erhöht werden. Auch im Bereich der Overhead-Kosten konnte die Peach Property Group die Effizienz nochmals steigern: So haben sich die operativen Kosten durch ein systematisches Nutzen der existierenden Plattform deutlich unterproportional zur Erlössteigerung erhöht und lagen lediglich um knapp 7 Prozent über dem Vorjahresniveau.



Der Marktwert des Bestandsportfolios der Peach Property Group konnte 2018 nach vorläufigen Zahlen um gut 53 Prozent auf CHF 694 Mio. gesteigert werden. Dies erfolgte einerseits durch Zukäufe, andererseits durch das wertsteigernde Asset Management, welches sich in einem Wertzuwachs der bereits zum Immobilienbestand gehörenden Objekte von rund sechs Prozent im Jahresvergleich niederschlug. Durch den erzielten Gewinn erhöhte sich das Eigenkapital per Jahresende 2018 deutlich, sodass trotz der im Zuge des Portfoliowachstums gestiegenen Bilanzsumme eine Eigenkapitalquote nach IFRS von voraussichtlich knapp 37 Prozent resultiert. Diese liegt lediglich leicht unter dem Niveau des Vorjahres mit 41,6 Prozent.



Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Peach Property Group eine weitere deutliche Steigerung der Mieteinnahmen sowie eine weitere Erhöhung der operativen Effizienz durch die systematische Nutzung der bestehenden Plattform.



Daneben wird die Peach Property Group auch künftig weiter in das Bestandsportfolio investieren und durch ihr aktives Management die Zufriedenheit der Mieter weiter erhöhen und damit den Leerstand reduzieren. Auch soll der Bestand mittelfristig auf rund 11.000 Wohneinheiten ausgebaut werden. Hierfür stehen per Ende 2018 über CHF 50 Mio. an liquiden Mitteln zur Verfügung.



Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Die Zahlen für 2018 belegen, dass wir auch operativ sehr gut vorangekommen sind. Essentiell sind natürlich das weitere Wachstum und der Ausbau des Immobilienportfolios, aber ebenso wichtig sind für uns die wertsteigernden Massnahmen bei unserem bestehenden Immobilienportfolio, die Zufriedenheit unserer Mieter sowie die Reduzierung der Leerstände. Darauf sind wir stolz und daran arbeiten wir weiter. Es hat sich ausgezahlt, mit den Peach Points bei unseren Mietern vor Ort präsenter zu sein, die digitale Kommunikation mit den Mietern auszubauen und damit einen innovativen Service zu bieten."



Über die Peach Property Group AG Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati sowie Kurt Hardt.



