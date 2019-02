TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während Tokio Verluste verzeichnet, hat Sydney mit Gewinnen den Handel bereits beendet. Von der Wall Street kamen nach einer fünftägigen Gewinnserie leicht negative Impulse. An vielen Börsen in der Region findet wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest weiterhin kein Handel statt. Geschlossen sind die Börsen in Hongkong, in China und Taiwan.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index 0,8 Prozent auf 20.703 Punkte nach. Belastet wird er laut Händlern von Sorgen rund um den Handelskonflikt zwischen China und den USA, was insbesondere japanische Exportwerte belastet. Toyota geben 2 Prozent nach, Sony verlieren 2,4 Prozent. Einen kräftigen Sprung nach oben um 17,5 Prozent macht der Aktienkurs von Softbank, nachdem der Technologiekonzern ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von rund 5,5 Milliarden US-Dollar angekündigt hat.

Hoffnung auf Zinssenkung stützt Sydney

An der Börse in Sydney legte der S&P/ASX 200 um 1,1 Prozent zu und verzeichnet damit den vierten Tag in Folge Gewinne. Hoffnungen auf eine mögliche Zinssenkung der australischen Notenbank sorgten hier für gute Stimmung. Notenbankchef Philip Lowe hatte gesagt, dass niedrigere Zinssätze "irgendwann angemessen sein könnten", wenn die Arbeitslosenquote des Landes weiter steige und die Inflationsziele nicht erreicht würden.

Die australische Notenbank habe eine "ausgewogenere Haltung eingenommen und die Tür für Zinssenkungen geöffnet", kommentierten die Strategen der DBS Group Research die Aussagen. Die Zentralbank hatte ihren Zinssatz am Dienstag auf dem Rekordtief von 1,5 Prozent belassen und zugleich die Wachstumsprognose für 2019 von 3,5 Prozent auf rund 3 Prozent gesenkt.

Für die vier großen Banken des Landes, - ANZ, Westpac, CBA und NBA - ging es um jeweils 1 Prozent aufwärts. Sie setzten damit ihre Erholungsrally der vergangenen Tage fort, nachdem ein Untersuchungsbericht über ein mutmaßliches Fehlverhalten des Sektors zu Wochenanfang nicht so schlimm ausgefallen war, wie befürchtet.

In Südkorea notiert der Kospi nach einer dreitägigen Handelspause kaum verändert bei 2.205 Punkte und zeigt sich damit unbeeindruckt davon, dass sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un Ende Februar zu ihrem zweiten Gipfel treffen werden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.092,50 +1,10% +7,90% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.713,62 -0,77% +3,49% 07:00 Kospi (Seoul) 2.206,21 +0,12% +8,09% 07:00 Schanghai-Comp. Kein Handel Hang-Seng (Hongk.) Kein Handel Straits-Times (Sing.) 3.208,45 +0,75% +3,77% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.690,13 +0,39% -0,41% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1360 -0,1% 1,1366 1,1388 -0,9% EUR/JPY 124,87 -0,1% 124,95 124,88 -0,7% EUR/GBP 0,8782 -0,1% 0,8787 0,8805 -2,4% GBP/USD 1,2933 -0,0% 1,2934 1,2932 +1,5% USD/JPY 109,95 +0,0% 109,94 109,69 +0,2% USD/KRW 1124,39 +0,1% 1122,79 1119,70 +0,9% USD/CNY 6,7448 0% 6,7448 6,7448 -1,9% USD/CNH 6,7782 +0,0% 6,7775 6,7708 -1,4% USD/HKD 7,8456 -0,0% 7,8465 7,8455 +0,2% AUD/USD 0,7095 -0,2% 0,7107 0,7139 +0,7% NZD/USD 0,6746 -0,3% 0,6769 0,6860 +0,5% Bitcoin BTC/USD 3.371,89 +0,0% 3.371,25 3.379,25 -9,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,84 54,01 -0,3% -0,17 +17,8% Brent/ICE 62,46 62,69 -0,4% -0,23 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,11 1.306,47 -0,2% -2,36 +1,7% Silber (Spot) 15,67 15,67 -0,0% -0,00 +1,1% Platin (Spot) 805,00 806,50 -0,2% -1,50 +1,1% Kupfer-Future 2,83 2,84 -0,4% -0,01 +7,4% ===

