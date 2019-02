Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach einer Analystenkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der französische Bau- und Dienstleistungskonzern habe wie von ihr erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management glaube zudem trotz des Widerstands des französischen Senats weiter an eine Privatisierung des Flughafenbetreibers Aéroports de Paris (ADP), an dem Vinci beteiligt ist. Sie teile diese Einschätzung./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 12:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2019-02-06/23:10

ISIN: FR0000125486