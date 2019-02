Der Pharmakonzern Sanofi hat dank guter Geschäfte der Biotechnologie-Sparte Genzyme und Impfstoffen im vierten Quartal mehr umgesetzt. Die Erlöse seien Zeitraum Oktober bis Dezember um 3,5 Prozent auf rund 9 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Die Wechselkurseffekte hielten sich in Grenzen und kosteten nur 0,4 Prozentpunkte.

Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) erreichte 1,10 Euro und stieg damit um mehr als 3,8 Prozent, unter Annahme von konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 4,7 Prozent. Sanofi lag damit im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen.

Einen kräftigen Umsatzsprung von über einem Drittel verzeichnete Sanofi Genzyme im vierten Quartal. Hier halfen auch Zukäufe. In der Sparte werden Therapien für seltene und schwer behandelbare Erkrankungen entwickelt. Die Impfstoffsparte stieg fast zweistellig.

Für das Gesamtjahr geht Sanofi nun für diese Kennziffer von einem Plus im Bereich 3 bis 5 Prozent, ebenfalls zu konstanten Wechselkursen. Den Aktionären winkt eine um 1,3 Prozent erhöhte Dividende von 3,07 Euro je Aktie./stk/mis

