Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China (Kernland) und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Die Bank of England (BoE) ist in diesen Wochen zur Untätigkeit verdammt, weil sie den Ausgang des Brexit-Dramas abwarten muss. Damit ist praktisch sicher, dass der Leitzins bei der Sitzung am Donnerstag bei 0,75 Prozent bleiben wird. Der anstehende Bericht zu Wachstum und Inflation könnte Anhaltspunkte liefern, wie stark nach Ansicht der BoE die mit dem Brexit verbundenen Unsicherheiten die Wirtschaft belasten. Eventuell gibt es auch Hinweise, wie die BoE mit einem chaotischen Brexit umgehen würde. In einem extremen Szenario geht die BoE davon aus, dass die britische Wirtschaft binnen eines Jahres um 8 Prozent schrumpfen würde. Premierministerin Theresa May versucht derweil bis zur nächsten Abstimmung im Unterhaus am 14. Februar einen Ausweg aus dem Brexit-Labyrinth zu finden. May ist am Donnerstag zu Verhandlungen mit der EU in Brüssel.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

07:05 DE/Grenke AG, Jahresergebnis

07:10 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q

07:30 AT/Voestalpine AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Zwischenbericht 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis

09:00 DE/Daimler AG, Analysten- und Investorenkonferenz

10:30 DE/ING-DiBa AG, BI-PK

11:00 DE/Villeroy & Boch AG, BI-PK

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

13:30 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q

13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

15:30 US/SAP SE, Kapitalmarkttag

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Leoni AG, Jahresergebnis

- Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Jahresergebnis

Leifheit AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 253.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2021 Auktion 5,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 Auktion 2,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2033 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 4 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 500 Mio bis 1 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 8,0 bis 9,0 Mrd EUR, davon: 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit November 2028 2,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2039 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Mai 2021 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2024 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.723,80 -0,21 Nikkei-225 20.751,28 -0,59 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.324,72 -0,38 DAX-Future 11.305,00 -0,53 XDAX 11.310,96 -0,53 MDAX 24.115,05 0,05 TecDAX 2.621,70 0,39 EuroStoxx50 3.212,75 -0,07 Stoxx50 2.959,03 0,07 Dow-Jones 25.390,30 -0,08 S&P-500-Index 2.731,61 -0,22 Nasdaq-Comp. 7.375,28 -0,36 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,54 +13

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter fallende Kurse könnten den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag drohen. Das Momentum an den Börsen ist wieder entwichen und macht neuen Wachstumssorgen Platz. Wie erwartet gingen auch die US-Märkte nach fünf Rally-Tagen in eine Konsolidierung über. Der DAX-Future rutschte in der Nacht unter die wichtige 11.300er-Marke zurück, was die Sorgen vor einem Fehlausbruch nach oben weckt. Zudem stehen die Indizes angesichts der immer stärker laufenden Berichtssaison weniger als sonst im Blick. Die Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Einzelaktien und sorgen hier für teils heftige Bewegungen. Für die Konjunktur sind die Augen auf die deutschen Produktionsdaten für Dezember gerichtet. Denn auch hier geht die bisherige Erwartung noch von einem leichten Plus zum Vormonat aus, die schwachen Auftragseingänge hatten jedoch schon angedeutet, dass es zum Jahresende deutlich schwächer nach oben ging als erwartet. Auch die Zinsentscheidung der Bank of England steht im Fokus.

Rückblick: Der Markt konsolidierte die Vortagesgewinne. Die Rede von US-Präsident Donald Trump lieferte kaum Impulse. Wohlwollend wurden die Nachrichten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China aufgenommen. Kommende Woche wollen Handelsminister Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin nach Peking reisen. Das Veto der EU zur Zusammenführung der Eisenbahnsparten von Alstom und Siemens Mobility überraschte den Markt nach Ansicht der Citigroup nicht mehr. Siemens handelten 1 Prozent im Minus, Alstom dagegen 4,1 Prozent im Plus. Als sehr stark wurden die Geschäftszahlen von Dassault eingestuft. Die Aktien sprangen um 10 Prozent nach oben. Bei der ING Groep waren die Geschäftszahlen etwas besser als erwartet hereingekommen. ING gewannen 6,1 Prozent. Carlsberg legten um 3,7 Prozent zu dank starker Geschäftszahlen zum Gesamtjahr und einem höher als erwartet ausgefallenen Aktienrückkaufprogramm.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der Auftragseingang der deutschen Industrie hatte sich im Dezember erneut schwächer als erwartet entwickelt, deutete aber nach überwiegender Einschätzung von Volkswirten nicht auf eine beginnende Rezession hin. Evercore ISI las aus den 2018-Geschäftszahlen von Daimler, dem Ausblick und den Kommentaren des Vorstandes heraus, dass der Konzern 2019 und 2020 vor signifikanten Herausforderungen steht. Zudem senkte Daimler die Dividende deutlicher als erwartet. Die Titel büßten als DAX-Schlusslicht 1,8 Prozent ein. Von "durchwachsenen" Zahlen für 2018 sprach die LBBW Munich Re. Jedoch hätten Nettogewinn und auch Dividendenvorschlag die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie schloss 0,8 Prozent im Plus. Delivery Hero erhöhten sich um 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat laut Citigroup mit dem Umsatz die Konsensschätzung übertroffen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft verloren Gea 4,8 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose gesenkt hat. Auch Tui erwartet weniger für das laufende Jahr und schickte damit die Aktie um 2,5 Prozent nach unten. LPKF verteuerten sich nach Zahlen um knapp 12 Prozent. Akasol hat einen Großauftrag erhalten, was die Titel um 10,7 Prozent nach oben trieb.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die Anleger an der Wall Street haben sich nach der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump leicht ernüchtert gezeigt. Details zur Wirtschaftsagenda blieben aus. Nach einer fünftägigen Gewinnphase sprachen Händler von einem Konsolidierungstag. Im Fokus stand nun vor allem wieder die Berichtssaison. Snap haussierten um 22 Prozent. Der Betreiber Sozialer Medien hat einen deutlich geringeren Verlust als im Vorjahreszeitraum gemeldet. Walt Disney verloren 1,1 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hat die Erwartungen der Experten, allerdings mit steigenden Kosten zu kämpfen. General Motors zogen um 1,6 Prozent an. Der Autobauer hat im vierten Quartal zwar am Heimatmarkt gepunktet. Der Absatzeinbruch in China hat aber das Ergebnis verhagelt. Electronic Arts brachen um 13 Prozent ein. Der Hersteller von Video- und Computerspielen hat die Schätzungen verfehlt. Microchip Technology stiegen um 7,3 Prozent. Der Halbleiterhersteller ist im dritten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Um 11,6 Prozent nach oben ging für Skyworks Solutions. Der Halbleiterkonzern hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 2 Milliarden Dollar angekündigt. Mit den leicht fallenden Aktienkursen zogen am Rentenmarkt die Notierungen an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 1,3 Basispunkte auf 2,69 Prozent. Damit lagen die Renditen über ihrem Tagestief, nachdem eine Auktion zehnjähriger Titel flau verlaufen war.

