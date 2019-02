Die Aktie von Aphria ist am Mittwoch deutlich unter Druck gekommen - das Papier ging mit einem Minus von neun Prozent auf 12,80 Kanadische Dollar in Toronto aus dem Handel. Grund war die Meldung, dass Aphria das Übernahmeangebot des US-amerikanischen Cannabis-Produzenten Green Growth Brands als deutlich zu niedrig ablehnt. Dies entspräche beim aktuellen Kurs einem Preis von 9,22 Kanadischen Dollar, was deutlich unter dem aktuellen Kurs von Aphria liegt. Nun hat sich Green Growth wieder zu Wort gemeldet. Das Unternehmen glaubt weiterhin an die Möglichkeit, die beiden Unternehmen zusammenzuführen, so dass am Ende beide Aktionärsgruppen profitieren können. Durch den möglichen Zusammenschluss von Aphria und Green Growth würde ein nordamerikanischer Player entstehen, der sowohl in Kanada als auch in den USA operiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 verfolgt Green Growth einen klaren Expansionsplan, der den Eintritt in neue Märkte ermöglichen soll. Das Unternehmen sieht die Übernahme von Aphria als wichtigen Teil dieser Strategie.

Den vollständigen Artikel lesen ...