Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Kion von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 60 Euro gesenkt. Wegen der eingetrübten Lage der Branche habe er seine Schätzungen an den Gewinn je Aktie 2019 um rund sieben Prozent gesenkt, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal des Herstellers von Flurförderzeugen dürfte robust ausgefallen sein, aber die Konsensschätzungen seien angesichts der konjunkturellen Abschwächung noch zu hoch./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KGX8881

AXC0092 2019-02-07/08:33