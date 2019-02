Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Bad Homburg (pta007/07.02.2019/08:05) - Activa Resources AG veröffentlicht Informationen über das Geschäftsjahr 2018



_Activa Resources LLC verdoppelt Fördererlöse auf ca. USD 6,5 Mio. _CIC Partners hat Engagement in Activa Resources LLC auf USD 19 Mio. erhöht _Erste Bohrergebnisse im San Miguel Projekt ermutigend



Bad Homburg, 07. Februar 2019. Die deutsche Holdinggesellschaft Activa Resources AG berichtet vorläufig über die Aktivitäten im Geschäftsjahr 2018 ihrer Minderheitsbeteiligung Activa Resources LLC.



2018 war für Activa Resources LLC ein Jahr in dem sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens verbessert hat. So konnte die Gesellschaft die Fördererlöse aus Erdöl und Erdgas auf ca. USD 6,5 Mio. verdoppeln. Dies ist auf höhere Förderraten (+52% auf 136T BOE) sowie auf ein verbessertes Preisniveau am Ölmarkt zurückzuführen. Im Dezember beliefen sich die monatlichen Fördererlöse auf USD 700T.



Plangemäß wurden die Bohraktivitäten im San Miguel Projekt, Texas im 3. Quartal aufgenommen. Die ersten zwei Bohrungen wurden in Betrieb genommen, deren anfängliche Förderung aufgrund technischer Probleme unter den Erwartungen lag. Die Qualität der Lagerstätte wurde jedoch bestätigt, so dass die Bohraktivitäten im April fortgesetzt werden.



CIC Partners hat weitere USD 4,5 Mio. in die Activa Resources, LLC investiert, so dass das Gesamtengagement der CIC Partners in Activa Resources LLC nunmehr USD 19 Mio. beträgt. Somit ist die Gesellschaft in der Lage ihr Bohrprogramm 2019 durchzuführen.



Die Lage in der Erdöl- und Erdgasbranche ist preisbedingt erneut herausfordernd. Nach der Erholung des amerikanischen Erdölpreises (WTI) im Jahresverlauf 2018 auf ca. USD 75 pro Barrel, setzte im 4. Quartal ein deutlicher Rückgang auf unter USD 50 ein.



In der Activa Resources AG betrugen die liquiden Mittel Ende 2018 TEUR 150. Die Liquidität der Activa Resources AG ist damit - unter den jetzigen Gegebenheiten - weiterhin bis zum Jahr 2021 gesichert.



Weitere Details über das Geschäftsjahr 2018 werden mit dem Jahresabschluss 2018 veröffentlicht. Dieser wird voraussichtlich im Juni veröffentlicht. Die Hauptversammlung wird im August 2019 stattfinden.



Der Vorstand



Über Activa Resources AG Die Activa Resources AG ist eine deutsche Holdinggesellschaft mit Sitz in Bad Homburg. Ihre Aktien werden an der Börse München gehandelt. Weitere Informationen befinden sich unter www.activaresources.de.



Zu den Prognosen von Activa Resources AG Diese Meldung basiert auf teilweise zukunftsorientierten Prognosen, u.a. über geplante Bohrungen und Erweiterungsbohrungen, sowie den damit verbundenen Kosten und Schätzungen von Erdöl- und Erdgasproduktion, Cashflows und anderen Faktoren. Sämtliche Aussagen wie z.B. geplant, geschätzt, erwartet, potenziell etc. gelten als Prognosen. Auch wenn Activa Resources AG der Meinung ist, dass die hier genannten Prognosen plausibel sind, umfassen sie Risiken und Unsicherheiten, so dass das Eintreffen der prognostizierten Ergebnisse nicht gewährleistet werden kann. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber den Prognosen führen können, sind z.B. Probleme technischer und mechanischer Art oder geologische Gegebenheiten, die eine kommerzielle Ausbeutung der Reserven unmöglich machen könnten. Auch könnten Produktpreise einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität haben oder die finanziellen Rahmenbedingungen sich für Activa ändern, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung der geplanten Projekte.



