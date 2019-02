Der weltgrößte Reisekonzern TUI schraubt seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr zurück. Der Gewinn werde wohl nur noch das Vorjahresniveau erreichen, wie das Unternehmen Mittwochabend mitteilte. TUI erwartet für das Geschäftsjahr 2019 nun ein EBITDA (Gewinn vor Steuern) weitgehend auf dem Niveau von 2018 in Höhe von 1,177 Milliarden Euro. Die Prognose von mindestens 10?Prozent durchschnittlichem Jahreszuwachs beim Gewinn vor Steuern bis zum Geschäftsjahr 2020 kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Hintergrund für die geschrumpfte Zuversicht ist den Angaben zufolge, dass sich bekannte Herausforderungen am Markt nicht nur wie ursprünglich angenommen im Winter auswirken, sondern auch im Sommer spürbar bleiben werden. Doch ein Trost bleibt den Investoren, TUI bestätigte den Dividendenvorschlag von 0,27 Euro je Aktie.

Das dürfte Anlegern aber auch nur wenig helfen, die Aktie notiert zur Stunde gut 1,5 Prozent tiefer zum gestrigen Schlusskurs. Besonders bitter für den Verlauf seit letzter ...

