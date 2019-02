-------------------------------------------------------------- Zur QIDF-Kundenstudie 2019 http://ots.de/eH0aE0 --------------------------------------------------------------



Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der aktuellen QIDF-Studie wurden 1.010 Personen im Januar 2019 zum Themenkomplex "Privatkunden in Filialbanken" befragt.



Bei den einzelnen Fragestellungen ergaben sich folgende Erkenntnisse, die Sie ab heute auf unserer Homepage finden.



Link zur QIDF-Kundenstudie 2019: http://ots.de/Tt8ymO



OTS: Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114878 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114878.rss2



Pressekontakt: Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH



Kai Fürderer, Geschäftsführer Markus Gauder, Geschäftsführer



Eberhardstr. 51 D-70173 Stuttgart



Telefon 0711 / 553 249 90



Email info@qidf.de Internet www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de